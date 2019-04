Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat vineri ca prezenta de trupe albaneze in nordul Kosovo are drept scop intimidarea sarbilor si provocarea suplimentara a Serbiei, relateaza agentia Tanjug. Intr-un demers care i-a nemultumit si mai mult pe locuitorii din nordul Kosovo, trupe KFOR (Forta internationala de pace sub comanda NATO in Kosovo), inclusiv multi soldati albanezi, au patrulat joi prin Mitrovica de Nord. In opinia lui Vucic, este perfect logic ca populatia sa fie nemultumita de acest fapt. ''Daca incluzi trupe albaneze in cadrul NATO, luati-le pentru un tur in Zrze si…