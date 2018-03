Stiri pe aceeasi tema

- Rusia 'ramane deschisa' unei intalniri intre presedintii rus Vladimir Putin si american Donald Trump, evocata de cei doi sefi de stat intr-o convorbire telefonica saptamana trecuta, in pofida expulzarilor de diplomati decise de Washington, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Prim-ministrul australian, Malcolm Turnbull a motivat decizia facand referire la amestecul Rusiei in alegerile occidentale si amenintarile la adresa „suveranitatii partenerilor" Australiei. Liderii UE au cazut de acord saptamana trecuta ca, cel mai probabil, Rusia se afla in spatele atacului. Ministerul…

- Sunt cel puțin 24 de țari din intreaga lume care au anunțat, luni, ca se solidarizeaza cu Marea Britanie și expulzeaza diplomați ruși in semn de protest fața de folosirea unui agent chimic, o neurotoxina, pe teritoriul unui stat UE in incercarea de a elimina un fost spion dublu rus. In total, aproape…

- Austria nu va expulza diplomati rusi in cadrul scandalului Skripal, spre deosebire de alte 16 tari din Uniunea Europeana, a anuntat luni guvernul austriac, precizand ca doreste sa mentina in calitate de tara neutra o posibilitate de dialog cu Kremlinul, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a anuntat luni ca 14 state membre UE au decis sa expulzeze diplomati rusi ca reactie la atacul neurotoxic din Marea Britanie, despre care se crede ca ar fi fost orchestrat de Moscova.

- "Propunem organizarea la Belgrad a unei intalniri intre Trump si Putin. Nu exista un loc mai bun decat Serbia", a afirmat Ivica Dacici vineri. Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential. Liderul de la Casa…

- Letonia va expulza „unul sau mai mulți„ diplomați ruși de la ambasada din Riga implicați in activitați de spionaj, ca reacție la afacerea Skripal, a anunțat vineri ministerul Afacerilor Externe din țara baltica, scrie AFP.

- Serbia se ofero sa gazduiasca negocieri intre presedintele Rusiei, Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, a declarat agentiei RIA Novosti, ministrul sarb al Afacerilor Externe, Ivica Dacici.

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, ca raspuns la decizia similara luata acum trei zile de autoritatile de la Londra, scrie digi24.ro.Decizia are legatura cu cazul fostului spion rus otravit in Anglia.

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, ca raspuns la demersul Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, relateaza agentia Reuters. Potrivit Ministerului rus de Externe, cei 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca Rusia in decurs de o saptamana. Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow,…

- Rusia este hotarata sa expulzeze, la randul ei, diplomati britanici dupa decizia premierului Theresa May de a expulza 23 de dimplomati rusi, in contextul tensiunilor create in jurul otravirii fostului spion rus, Sergei Skripal, cu neurotoxina, relateaza Reuters.

- Serbia este pregatita pentru un 'compromis' privind Kosovo, dar nu va accepta nicio umilire sau erodare a statului sarb, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic dupa o intalnire avuta miercuri, la Belgrad, cu Wess Mitchell, asistent pentru afaceri europene si euroasiatice al secretarului de…

- Premierul Marii Britanii a anunțat ca Anglia va expulza 23 de diplomați ruși, identificați ca fiind ofițeri ai serviciilor de informații. Este cea mai mare expluzare decisa de guvernul britanic in ultimii 30 de ani. Premierul Marii Britanii, Theresa May, a anunțat ca Anglia va expulza 23 de diplomați…

- Marea Britanie va expulza 23 de diplomați ruși, dupa ce Moscova a refuzat sa explice cum a fost folostia substanța neurotoxica, provenita din Rusia, pentru a-l otravi pe fostul agent de spionaj, Alexei Skripal. Anunțul a fost facut de Theresa May.

- Marea Britanie va expulza un numar semnificativ de diplomati rusi ca parte a raspunsului sau la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), informeaza miercuri Sky News, citand surse neidentificate, relateaza Reuters.

- Dupa intalnirea recenta a președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, cu omologul sarb, Aleksandar Vucic, justiția din Serbia a oferit o reacție de ultima ora cu privire la scandalul extradarii lui Sebastian Ghița.

- Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi si mai bune, a afirmat, ieri, presedintele Klaus Iohannis, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres. „Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi mai…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, prezent in Romania intr-o vizita oficiala, a discutat cu presa inainte de a se intalni cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a confirmat faptul ca Victor Ponta este consilierul sau. ”Victor Ponta a devenit consilierul meu personal acum cateva…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut, joi, o intalnire cu șeful de stat al Serbiei, Aleksandar Vucic, in care cei doi au abordat teme de interes pentru dezvoltarea comuna a celor doua țari. Dupa finalizarea conversației, Dragnea a explicat ca a abordat și subiectul romanilor stabiliți…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a avut o intalnire, joi, cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Cei doi au vorbit despre infrastructura, despre comunitatea de romani din Serbia, dar și despre procesul de extradare al lui Sebastian Ghița. „Am avut o intalnire foarte buna cu domnul…

- In contextul vizitei omologului sau sarb, Aleksandar Vucic, presedintele Klaus Iohannis a reiterat importanta unui sistem de infrastructura dezvoltat intre cele doua tari. Si,pentru a marca acest moment, seful statului le-a dezvaluit jurnalistilor si o patanie amuzanta. Mai exact, Iohannis a povestit…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, la Palatul Cotroceni, despre Sebastian Ghița, in cadrul conferinței de presa comuna cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic. ”Nu e treaba președinților”, a spus șeful statului, Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar…

- Promovarea intensiva pe care Organizația Naționala de Turism a Serbiei impreuna cu organizațiile turistice regionale au facut-o anul trecut in Romania, mai ales in Timișoara, a dat rezultate. Faptul a fost confirmat și de președintele sarb Aleksandar Vucic, aflat intr-o vizita in Romania. Cu prilejul…

- Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, ca nu este problema sefilor de stat sa discute situatia unui fugar, precum Sebastian Ghita, dar totusi a ridicat aceasta problema stiind ca presa va fi interesata, potrivit Mediafax. "Nu am discutat (n.r.:…

- Presedintii Romaniei si Serbiei, Klaus Iohannis si Aleksandar Vucic, au raspuns intrebarii adresate de reporterul TVR Ramona Avramescu, legate de situatia lui Sebastian Ghita. Fostul deputat, care este cercetat in mai multe dosare, se afla de un an in Serbia.

- Consilierul onorific al liderului Serbiei, Victor Ponta, a comentat joi, intr-o intervenție telefonica la B1, vizita lui Aleksandar Vucic la București. Fostul premier a subliniat ca pentru Romania ar conta foarte mult ca Serbia sa adere la Uniunea Europeana.BOMBA - PSD a intrat pe tobogan.…

- Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi si mai bune, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis. "Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi mai bune (...) Suntem optimisti in aceasta privinta (...) Serbia este principalul nostru partener din Balcanii…

- ”Sunt legaturi foarte importante și pentru relațiile economice, dar și pentru cetațenii care vor sa vada cealalta țara și sa faca afaceri. Am vorbit despre romanii din Serbia, despre sarbii din Romania, vorbesc despre minoritațile noastre, care au rol impotant de a intari puntea dintre țarile noastre”…

- Statele membre ale Uniunii Europene care iau parte la initiative de infrastructura lansate de guvernul chinez trebuie sa fie constienti de riscul de a submina pozitia comuna de politica externa a blocului fata de China, a declarat marti cancelarul german Angela Merkel, transmite Reuters. Sefa executivului…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a afirmat ca Serbia ar putea adera la Uniunea Europeana pana in anul 2025, singura conditie fiind rezolvarea disputei cu Kosovo privind recunoasterea acestuia ca stat, relateaza site-ul EUObserver.com Jean-Claude Juncker a reiterat faptul…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a afirmat vineri la Sofia ca Belgradul doreste solutionarea problemei Kosovo printr-un compromis, exprimandu-i multumiri presedintelui bulgar, Rumen Radev, pentru sustinerea Serbiei pe calea aderarii la Uniunea Europeana (UE), relateaza agentia Tanjug. Aderarea…

- Serbia va menține legaturi stranse cu Rusia și nu se va alatura sancțiunilor UE, in ciuda dorinței de a adera la Uniunea Europeana, a declarat președintele sarb Aleksandar Vucic, dupa o intalnire la Belgrad cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, transmite Bloomberg. „Serbia nu iși va schimba politica…

- "Kosovo si Albania vor avea o singura politica externa si nu doar ambasade si reprezentante diplomatice comune", a declarat in fata parlamentului kosovar Edi Rama, sosit la Pristina cu ocazia celei de-a zecea aniversari a independentei Kosovo. Cele doua tari au deja mai multe consulate comune.…

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate face ca statutul provinciei Kosovo sa nu se transforme intr-un „conflict inghețat”, a avertizat, vineri, presedintele sarb Aleksandar Vucic.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a trimis condoleante omologului sau american Donald Trump pentru incidentul armat de la liceul din Florida, in urma caruia cel putin 17 persoane au fost ucise de un fost elev, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Serbia doreste sa-si faca datoria si sa devina membra a Uniunii Europene pana in 2025, termenul prevazut in momentul de fata pentru aderarea sa la blocul comunitar, chiar daca aceasta data nu este batuta in cuie, a declarat miercuri presedintele sarb Aleksandar Vucic, transmite Tanjug. Intr-o conferinta…

- "Din nefericire, istoria apasa in continuare asupra relatiilor dintre Serbia si Croatia (...), impiedicand calificarea drept amicale a relatiilor dintre state", a declarat presedinta croata Kolinda Grabar Kitarovic, dupa ce l-a primit pe omologul sarb la Zagreb. "Serbia si Croatia vor avea nevoie…

- Presa din Serbia anunța ca Victor Ponta a primit cetațenie sarba. Fostul premier al Romaniei confirma pentru STIRIPESURSE.RO informația, insa afirma ca este vorba despre o chestiune onorifica.„Sunt consilierul onorific al domnului Vucic (președintele Serbiei - n.r.) din 2016 și am primit o…