Aleksandar Vucic: Doar compromisul poate duce la o soluţie pentru problema Kosovo Vucic a spus ca Belgradul si Pristina au opinii diferite cu privire la teritoriul Kosovo.



''Autoritatile de la Pristina si populatia albaneza din Kosovo cred ca Kosovo le apartine si ca acesta este un stat independent, in timp ce conform constitutiei sarbe Kosovo este teritoriu al Serbiei. Daca ma intrebati care sunt sansele pentru a ajunge la o solutie, eu sunt destul de pesimist, dar asta nu inseamna ca nu fac tot posibilul, la fel ca oricine altcineva, pentru a mentine pacea si stabilitatea si pentru a incerca in acelasi timp sa gasim potentiale solutii'', a explicat seful statului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis, in data de 21 mai 2019, sa trimita o scrisoare de punere in intarziere catre 12 state membre (Cipru, Finlanda, Franta, Grecia, Ungaria, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Romania, Slovacia, Slovenia si Spania) care nu au transpus inca normele UE privind facturarea electronica in…

- Un sondaj comandat de Consiliul European pentru Relatii Externe arata ca peste jumatate dintre europeni, inclusiv 58% dintre romani, sunt de parere ca UE se va dezintegra in urmatorii 20 de ani. Sondajul realizat de compania YouGov arata ca in Franta, Germania, Belgia, Italia, Olanda, Austria, Slovacia,…

- In Franta, Germania, Belgia, Italia, Olanda, Austria, Slovacia, Romania, Grecia, Cehia si Polonia, majoritatea respondentilor sunt de parere ca destramarea Uniunii Europene este o "posibilitatea reala", in urmatorii 10 pana la 20 de ani, arata sondajul realizat de compania YouGov la comanda Consiliului…

- La parada militara, care a fost transmisa in direct de postul public de televiziune sarb sub motto-ul 'Apararea libertatii', au participat de asemenea avioane militare MiG, elicoptere militare, piese de artilerie si tancuri T-72.Parafrazandu-l pe fostul lider iugoslav Josip Broz Tito, presedintele…

- La parada militara, care a fost transmisa in direct de postul public de televiziune sarb sub motto-ul 'Apararea libertatii', au participat de asemenea avioane militare MiG, elicoptere militare, piese de artilerie si tancuri T-72.Parafrazandu-l pe fostul lider iugoslav Josip Broz Tito, presedintele…

- Romania si Grecia vor face eforturi pentru a administra interconectarea energetica intre Marea Neagra si Marea Mediterana, a declarat, vineri, la Snagov, premierul grec Alexis Tsipras, dupa consultarile in format cvadrilateral cu premierul Romaniei, Viorica Dancila, presedintele Serbiei, Aleksandar…

- Toti actorii internationali stiu clar ca orice interventie militara care ar submina acordul de la Bruxelles cu NATO si KFOR va duce la o reactie din partea Serbiei, a declarat miercuri ministrul de externe sarb Ivica Dacic, citat de Tanjug. ''Toată lumea ştie că nimeni nu trebuie să…

- In Uniunea Europeana s-au nascut 5,075 milioane de bebelusi in 2017, comparativ cu 5,148 milioane in 2016, arata datele publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres. In 2017, rata totala a fertilitatii in UE (numarul mediu de copii nascuti de o femeie) s-a situat la…