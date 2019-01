Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a decorat pe seful statului sarb, Aleksandar Vucic, cu ordinul Aleksandr Nevski pentru contributia sa majora in dezvoltarea cooperarii multilaterale cu Federatia Rusa, a anuntat luni serviciul de presa al Kremlinului, citat de agentia de presa TASS. …

- Atunci când politiciana Marine Le Pen avea nevoie de bani pentru a-și finanța partidul sau de extrema dreapta din Franța, o obscura banca ruseasca a fost de acord sa o ajute, transmite The Washington Post. Patru ani mai târziu, banca a intrat în insolvența financiara.…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este așteptat sa faca o vizita in Serbia in ianuarie 2019, informeaza b29.net site de știri cu sediul la Belgrad.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat: „Pregatirile pentru vizita președintelui in Serbia sunt in pregatire.” Conform…

- "Vizita presedintelui (Putin) in Serbia este in curs de pregatire si este planificata sa aiba loc in ianuarie", a spus Peskov. Anterior, presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anuntat ca il asteapta in vizita pe omologul sau rus in vizita la Belgrad in 17 ianuarie. Intrevederea precedenta intre cei…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, va intreprinde o vizita in Serbia in ianuarie 2019, a confirmat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza TASS. "Vizita presedintelui (Putin) in Serbia este in curs de pregatire si este planificata sa aiba loc in ianuarie", a spus…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, va avea miercuri convorbiri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Moscova, cei doi lideri urmand sa evoce indeosebi problema unui ajutor financiar din partea Rusiei pentru Venezuela, tara cu o economie falimentara, relateaza AFP. ''Discutiile se vor…

- Serbia nu mai are niciun motiv pentru a avea incredere in misiunea KFOR si in NATO intrucat tot ceea ce acestea au afirmat despre ultimele manevre ale trupelor speciale ale politiei din Kosovo (ROSU) s-a dovedit a fi neadevarat, a declarat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic intr-o intrevedere…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a inceput joi o vizita oficiala de doua zile in Italia, in conditiile in care Rusia incearca sa-si intareasca relatiile cu tarile din Uniunea Europeana (UE) ce se opun sanctiunilor la adresa Moscovei, informeaza agentia de presa dpa. Vizita ministrului de externe…