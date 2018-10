Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa corecteze un deficit bugetar structural mare, de peste 3,5% din PIB, iar creșterea veniturilor pentru spațiu fiscal este o necesitate, susține Daniel Daianu, membru CA in Banca Naționala a Romaniei (BNR), intr-o postare pe blogul instituției.

- Plenul Parlamentului European va organiza, la inceputul lunii octombrie, o dezbatere pe tema violențelor de la protestul din București din 10 august. Inițiativa aparține grupului Verzilor, cei care au propus și dezbaterea din februarie privind modificarea legilor Justiției din Romania, ...

- Reprezentantul Fondului Monetar International (FMI) in tara noastra, Alejandro Hajdenberg (FOTO), a lansat un avertisment privind finantele Romaniei. Guvernul risca sa depaseasca anul acesta tinta de deficit bugetar de 3% din Produsul Intern Brut (PIB). Mai exact, exista riscul ca diferenta dintre venituri…

- Fondul Monetar International (FMI) se afla in proces de revizuire a estimarilor privind cresterea economica a Romaniei in acest an de la 5,1% in prezent spre zona de ”4-4,5%”, dar aceste date sunt inca in discutie, a anuntat joi reprezentantul rezident al FMI pentru Romania, Alejandro Hajdenberg, conform…

- Romania va fi mai puțin pregatita daca economia va fi lovita de un șoc negativ, deficitul structural fiind deteriorat, susține Alejandro Hajdenberg, reprezentantul FMI pentru Romania și Bulgaria.

- De la prabușirea comunismului, Romania a pierdut 1/6 din populație, Bulgaria 1/5. Lituania 1/4, Letonia 1/3. In parte, totul ca urmare a integrarii. Polonia a trecut printr-o experiența asemanatoare, dar acum mai bine de zece ani. Imediat dupa intrarea in Comunitate, din Polonia au plecat mai bine de…

- Bulgaria a finalizat peste 101 kilometri din gardul de 133 de kilometri care este in prezent construit la granita cu Romania, in ideea de a preveni raspandirea virusului Pestei Porcine Africane de catre mistretii din Romania care trec in țara vecina.

- ​MAE a reacționat, joi, la declarațiile vicepremierului italian, Matteo Salvini, care a acuzat Romania si Bulgaria ca trimit "sclavi" in Europa occidentala, susținand ca este inacceptabila orice asociere intre cetațenii unei tari si un fenomen infractional.