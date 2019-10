Stiri pe aceeasi tema

- Astrele pot spune multe despre talentele tale la pat. In funcție de semnul chinezesc sub care te-ai nascut, atuurile tale intre așternuturi pot varia. Drept urmare, citește cu atenție mai departe, pentru a afla la ce puncte excelezi, atunci cand vine vorba despre amor.

- Relațiile nu sunt ușor de menținut. Doua vieți devin una, așa ca e firesc sa apara și neințelegeri la un moment dat.Și, indiferent daca recunoaștem sau nu, mulți dintre noi avem cel puțin un defect de personalitate care ne saboteaza viața sentimentala.

- Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Citește horoscopul lunii octombrie 2019 și afla daca te numeri printre zodiile favorizate de astre sau daca trebuie sa te ferești de ghinion. Zodiile norocoase in dragoste Taur Va fi luna familiei,…

- BERBECConcentrati-va pe lucrurile importante pentru voi si nu va pierdeti timpul cu problemele altor colegi de serviciu.TAURAstazi, va implicati mai mult in viata de familie. Ar fi bine sa va ganditi la o iesire in aer liber cu cei dragi.

- BERBEC: Sunteti tentati sa va distrati astazi si vi se pare ca a merge la cumparaturi este o alegere buna. O partida de shopping este mereu in masura sa va creasca buna dispoziție.TAUR: E o zi placuta pe plan profesional.

- BerbecFemeile aflate sub acest semn zodiacal sunt atrase de barbatii casatoriti pentru ca acestia reprezinta o provocare. In plus, acestea vad increderea caracteristica barbatilor casatoriti.

- BERBEC Luna septembrie nu va fi nici prea buna, dar nici prea rea pentru tine pe plan sentimental. Nu ai timp de pierdut, așadar nu te vei juca de-a dragostea indiferent de statutul tau. Daca ești implicat intr-o relație serioasa, analiza va fi cuvantul cheie in rezolvea oricaror potențiale…

- BERBEC Daca v-ati propus sa faceti schimbari la locul de munca, astazi creativitatea si ingeniozitatea va pot ajuta sa gasiti cele mai bune solutii. Aveti posibilitatea sa faceti schimbari importante si in modul de viata: sa incepeti o dieta sanatoasa, un program de exercitii fizice sau fitness etc.…