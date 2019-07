"Putem fi mandri de Europa!", si-a exprimat satisfactia marti presedintele francez, Emmanuel Macron, dupa ce Ursula von der Leyen a fost devenit prima femeie aleasa in fruntea Comisiei Europene, relateaza AFP.



"Felicitari @vonderleyen! Astazi Europa are chipul dumneavoastra. Cel al angajamentului, ambitiei si progresului. Putem fi mandri de Europa. Vom fi alaturi de dumneavoastra pentru a o face sa avanseze", a scris Emmanuel Macron pe Twitter, dupa ce fostul ministru german al apararii Ursula von der Leyen a fost aleasa in noua functie de parlamentarii europeni.AGERPRES/(AS - editor:…