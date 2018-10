Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Uniunea Crestin-Sociala germana (CSU) va ramane in continuare in 'marea coalitie' condusa de cancelarul Angela Merkel, in pofida rezultatului obtinut de acest partid la alegerile regionale din landul Bavaria, a asigurat marti presedintele CSU, Horst Seehofer, care este si ministru de…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut luni membrilor guvernului sau sa puna capat disputelor interne cu privire la migratie si a promis sa recastige increderea cetatenilor, la o zi dupa dupa esecul istoric in alegerile regionale din Bavaria, informeaza AFP. Scrutinul din Bavaria, marcat de rezultatele…

- Scrutinul din Bavaria, marcat de rezultatele slabe ale aliatilor sai conservatori locali din partidul Uniunea Crestin-Sociala (CSU), a aratat ca 'cele mai bune rezultate economice, ocuparea fortei de munca aproape totala in Bavaria nu sunt suficiente pentru populatie daca nu exista ceva la fel de…

- Conservatorii bavarezi (CSU) au pierdut majoritatea la alegerile regionale din Bavaria, pentru prima data in ultimii 60 de ani, o lovitura dura pentru cancelarul Angela Merkel, susținuta de acest partid, scrie BBC News. CSU urmeaza sa-și piarda majoritatea absoluta in parlamentul de stat, ceea ce nu…

- Peste 9,4 milioane de persoane cu drept de vot sunt convocate duminica la urne in cadrul alegerilor regionale in Bavaria, un scrutin-cheie care ar putea deveni un dezastru pentru aliatul conservator al cancelarului Angela Merkel intr-un moment in care guvernul sau nu a fost niciodata atat de nepopular,…

- Rusia Unita, partidul de guvernamant din Federatia Rusa, a suferit doua infrangeri neobisnuite in alegerile regionale, in care candidatii sai pentru functia de guvernator au fost invinsi de candidati nationalisti, intr-un context de nemultumire fata de reforma sistemului de pensii, informeaza AFP,…

- Seful serviciului de informatii interne al Germaniei (Biroul pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maassen, a fost demis din functie, a anuntat marti serviciul de presa al guvernului federal, in urma scandalului declansat de acuzatiile privind legaturi prea stranse cu extremistii de dreapta.…

- Mare adversar al politicii promovate de cancelarul federal, Angela Merkel, pentru primirea de refugiati, Horst Seehofer a sustinut in marja unei reuniuni a partidului sau, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), ca imigratia este 'mama tuturor problemelor' in Germania, relateaza publicatiile Bild si Die Welt.…