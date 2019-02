Stiri pe aceeasi tema

- Nigeria a amanat cu o saptamana alegerile prezidentiale si legislative ce urmau sa aiba loc sambata, Comisia nationala electorala independenta (INEC) invocand in ultimul moment probleme logistice, relateaza AFP. 'Pentru a putea garanta alegeri libere, corecte si credibile, organizarea scrutinului…

- Nigeria a amanat cu o saptamana alegerile prezidentiale si legislative ce urmau sa aiba loc sambata, Comisia nationala electorala independenta (INEC) invocand in ultimul moment probleme logistice, relateaza AFP preluata de Agerpres. 'Pentru a putea garanta alegeri libere, corecte si credibile,…

- Comisia Electorala ucraineana a anuntat vineri ca a inregistrat in total 44 de candidati pentru alegerile prezidentiale din 31 martie, un numar record pentru acest scrutin, cu deznodamant imprevizibil, in contextul in care favorit in sondaje este un actor de comedie, potrivit France Presse. 'Comisia…

- 34 de candidati au fost inscrisi pana acum in cursa pentru alegerile prezidentiale din Ucraina.Anuntul a fost facut de Comisia Electorala Centrala din tara vecina, care a mentionat ca pentru acest scrutin electoral au depus documentele 89 de persoane.

- Ancheta procurorului special Robert Mueller - denuntata dur de catre Donald Trump, dar considerata cruciala de catre opozantii sai - cu privire la amestecul rus in alegerile prezidentiale din 2016 se apropie de final, a anuntat secretarul american interimar al Justitiei, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Ancheta…

- Marea Britanie si-a aratat sustinerea fata de liderul opozitiei din Venezuela Juan Guaido, a anuntat un purtator de cuvant al premierului Theresa May, adaugand ca alegerile prin care Nicolas Maduro a devenit presedinte nu au fost corecte sau libere, scrie Reuters, potrivit News.ro.Guaido s-a…

- Mii de persoane au protestat duminica in capitala Georgiei, Tbilisi, impotriva rezultatului alegerilor prezidențiale, contestat și de candidatul invins, Grigol Vashadze, care a anunțat ca partidele din opoziție vor acționa in instanța impotriva rezultatului, relateaza Reuters preluata de mediafax.…

- Candidatul opoziției la alegerile prezidențiale din Georgia respinge rezultatele scrutinului, care au dat-o invingatoare pe Salome Zurabishvili, și cheama cetațenii la proteste pașnice, relateaza Reuters.