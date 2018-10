Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a sunat duminica seara pe candidatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro pentru a-l felicita pentru victoria sa in alegerile prezidentiale din Brazilia, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP si Reuters. "Presedintele Trump l-a sunat in aceasta seara pe presedintele…

- Alegerile prezidentiale din Georgia par sa se indrepte spre un al doilea tur de scrutin, in conditiile in care primele rezultate oficiale de duminica arata ca niciunul dintre candidati nu a obtinut suficiente voturi pentru a-si asigura victoria, relateaza Reuters. Candidata partidului…

- Potrivit rezultatelor oficiale, Jair Bolsonaro a castigat alegerile prezidentiale din Brazilia, in contextul unui val de nemultumiri legate de coruptie si criminalitate care a indreptat tara sud-americana spre viziunea extremei-drepte, informeaza Reuters.

- Fostul capitan in armata braziliana, Jair Bolsonaro, a caștigat duminica alegerile prezidențiale din Brazilia, datorita unui val de frustrare fața de corupție și crima care a adus la un viraj dramatic catre dreapta in cea de-a patra cea mai mare democrație mondiala, arata rezultatele oficiale conform…

- O fosta ambasadoare a Frantei in Georgia este unul din primii doi candidati cel mai bine cotati in alegerile prezidentiale care au loc duminica in fosta republica sovietica din Caucaz, relateaza joi agentia Reuters. Salome Zurabisvili, in varsta de 66 de ani, nascuta la Paris, intr-o familie…

- Cea mai puternica formatiune de opozitie ceha, Partidul Democrat Civic, a obtinut cele mai multe locuri in alegerile pentru Senat desfasurate in Cehia, desi o victorie a sa este improbabil sa duca la inlaturarea guvernului minoritar condus de Andrej Babis, relateaza sambata Reuters. In aceste…

- Paul Manafort, fost director al echipei de campanie electorala a presedintelui Donald Trump, a acceptat sa coopereze cu procurorii in investigatia privind amestecul Rusiei in alegerile din 2016, au spus procurorii, relateaza Reuters. Potrivit Casei Albe, acordul lui Manafort cu procurorii nu are nicio…

- Comisia electorala din Republica Democratica Congo l-a exclus pe liderul opozitiei, Jean-Pierre Bemba, si trei fosti prim-ministlista candidatilor aprobati pentru alegerile prezidentiale din decembrie, care a fost publicat vineri, informeaza Reuters.