Stiri pe aceeasi tema

- Fostul capitan in armata braziliana, Jair Bolsonaro, a caștigat duminica alegerile prezidențiale din Brazilia, datorita unui val de frustrare fața de corupție și crima care a adus la un viraj dramatic catre dreapta in cea de-a patra cea mai mare democrație mondiala, arata rezultatele oficiale conform…

- Georgienii au inceput sa voteze duminica pentru a-si alege presedintele, pentru ultima data prin vot universal, in cursul unui scrutin considerat drept un test pentru partidul aflat la putere, din ce in ce mai nepopular, relateaza AFP. Marii favoriti ai acestui scrutin, extrem de strans, sunt…

- O fosta ambasadoare a Frantei in Georgia este unul din primii doi candidati cel mai bine cotati in alegerile prezidentiale care au loc duminica in fosta republica sovietica din Caucaz, relateaza joi agentia Reuters. Salome Zurabisvili, in varsta de 66 de ani, nascuta la Paris, intr-o familie…

- Cea mai puternica formatiune de opozitie ceha, Partidul Democrat Civic, a obtinut cele mai multe locuri in alegerile pentru Senat desfasurate in Cehia, desi o victorie a sa este improbabil sa duca la inlaturarea guvernului minoritar condus de Andrej Babis, relateaza sambata Reuters. In aceste…

- Cel putin sapte oameni au murit in statele americane Florida si Georgia, din cauza uraganului Michael, au anuntat joi autoritatile locale citate de AFP si Reuters. Uraganul a fost retrogradat joi la categoria...

- Tribunalul Superior Electoral al Braziliei a decis ca fostul președinte Lula nu va putea sa candideze pentru un al treilea mandat in alegerile din octombrie, la care e marele favorit deși este incarcerat, relateaza AFP și Reuters.

- Comisia electorala din Republica Democratica Congo l-a exclus pe liderul opozitiei, Jean-Pierre Bemba, si trei fosti prim-ministlista candidatilor aprobati pentru alegerile prezidentiale din decembrie, care a fost publicat vineri, informeaza Reuters.

- Fostul director CIA John Brennan il acuza pe Trump de complicitate cu Rusia in alegerile prezidentiale din 2016. Intr-un editorial extrem de dur, publicat in editia de joi a ziarului The New York Times, Brennan denunta aceasta decizie, anuntata cu o zi inainte de Casa Alba, drept o decizie ”politica”.”In…