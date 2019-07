Alegerile prezidențiale. De ce cozile din diaspora s-ar putea REPETA! Vor primi intr-un plic autoadresat buletinele de vot pentru turul unu si doi, pe care trebuie sa le trimita inapoi astfel incat acestea sa ajunga in tara pana pe 7 noiembrie, adica cu trei zile inainte de deschiderea urnelor in tara, scrie ProTV. Constantin Mituletu, presedinte AEP: ”Noi suntem pregatiti ca autoritate sa preinregistram toti cetatenii care vor sa isi exercite votul prin cele dou variante si vom solicita MAE si sa cadem de acord sa avem intalnire cu sefii misiunilor diplomatice din statele in care au fost cel putin 1000 de alegatori”. Votul prin corespondenta a mai folosit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

