- Liviu Dragnea a afirmat, joi, ca decizia privind candidatul PSD la alegerile prezidențiale va fi luata dupa alegerile europarlamentare, referindu-se la faptul ca liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu a anunțat deja ca este pregatit pentru intrarea in cursa pentru Cotroceni. „Eu banuiesc ca și la noi…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca este pregatit sa-și asume candidatura la președinție. O decizie privind participarea sa la alegerile prezidențiale va fi luata de coaliția de guvernare dupa scrutinul pentru Parlamentul European. Calin Popescu Tariceanu a spus ca va hotari daca…

- Cel mai recent sondaj privind intentiile de vot ale romanilor pentru alegerile prezidentiale il plaseaza pe Klaus iohannis pe primul loc in preferintele romanilor. Numarul celor care au o opțiune clara de vot in cazul in care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare a ajuns la 74%% din repondenți.…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca, in momentul de fata, presedintele Klaus Iohannis este singurul candidat "viabil" la alegerile prezidentiale si ca il va vota in al doilea tur de scrutin. Traian Basescu a sustinut ca alti lideri politici, respectiv Liviu Dragnea, Calin Popescu…

- ​ Vicepreședintele PSD Doina Pana a afirmat ca ar putea exista discuții, în ședința de duminica a Comitetului Executiv al partidului, despre posibila candidatura a liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, la alegerile prezidențiale, potrivit Mediafax.„Da, este posibil sa fie. Noi avem…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca vrea sa intre în cursa electorala pentru prezindențiale. Surse din PSD susțin ca nici Liviu Dragnea nu va ezita sa lupte pentru fotoliul de la Cotroceni, daca îsi va rezolva problemele juridice.

- In simularile ALDE, președintele partidului, Calin Popescu Tariceanu, ar avea o intenție de vot de 41% in cazul unei candidaturi comune cu PSD la alegerile prezidențiale, au declarat surse din formațiunea liberal-democrata pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Cei din ALDE susțin ca asta ar spune sondajele…

- Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte al PSD, spune ce plan se pune la cale in formațiune. Dragnea trebuie sa candideze impotriva lui Klaus Iohannis pentru ca PSD trebuie sa aiba propriul candidat la prezidențiale. Asta, deși Dragnea a declarat, de mai multe ori, ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu,…