Alegerile prezidentiale 2019 vor avea loc pe 10 noiembrie. Ce noutati vor fi la alegerile din Diaspora

- Alegerile prezidențiale 2019 vor avea loc in 10 noiembrie, primul tur de scrutin, și 24 noiembrie, al doilea tur de scrutin. Anunțul a fost facut de premierul Viorica Dancila la inceputul ședinței de Guvern de marti. Executivul va da astazi o hotarare de guvern in acest sens, a precizat premierul. Data…

- Liderul social-democrat a declarat, sambata, ca PSD a comandat un sondaj in baza caruia ar putea fi desemnat candidatul pentru functia de presedinte al Romaniei, insa numele sau nu a fost inclus in acest studiu. "Nu am luat in calcul acest lucru si, de aceea, in sondajele pe care le fac nu figurez…

- ”Nu poți sa creezi un val de credibilitate daca nu iți ți promisiunile, iar din punct de vedere politic, desigur ca trebuie sa ne consolida, astfel incat sa caștigam alegerile prezidențiale. Trebuie sa ajungem in fiecare organizație sa vorbim cu oamenii, sa vorbim cu structurile de partid astfel…

- Analistul politic Stelian Tanase susține ca odata ce PSD va fi preluat oficial de Viorica Dancila caderea partidului va continua. El susține ca la alegerile prezidențiale PSD va obține 14-15%, ceea ce va da naștere unei rebeliuni in partid, iar baronii vor da partidul pe mana oricui le promite un…