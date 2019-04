Alegerile prezidențiale 2019. Astrologul Daniela Simulescu, previziune despre Klaus Iohannis Daniela Simulescu colaboreaza cu DCNews și va prezenta, saptamanal, previziunile astrologice, horoscopul. In primul interviu acordat pentru DCNews, astrologul a lansat și previziuni electorale. In ceea ce privește alegerile prezidențiale, Daniela Simulescu susține ca ”Alegerile se vor produce la granița dintre Jupiter in Sagetator și Jupiter in Capricorn. Nu aș spune ca sunt foarte mari surprize acolo. Jupiter in Sagetator la noi in țara pica exact pe casa a zecea și casa a unsprezecea, dar in principiu pica pe casa președintelui. In mod normal, nu ar aduce mari schimbari din perspectiva… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

