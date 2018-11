Stiri pe aceeasi tema

- Democratii inregistrau marti seara doua prime victorii in alegerile de la mijlocul mandatului, fapt care le alimenteaza sperantele intr o revansa politica la doi ani de la succesul surpriza al lui Donald Trump, noteaza AFP. Democratii au nevoie sa castige 23 de mandate detinute pana in prezent de republicani…

- Partidul Democrat are sanse 65% sa obțina majoritatea in Camera Reprezentanților, arata o proiectie realizata de experti ai postului de televiziune NBC News.In scrutin vor fi desemnati 35 de membri ai Senatului (din totalul de 100) si toti cei 435 de membri cu drept de vot ai Camerei Reprezentantilor.…

- Americanii sunt chemați la urne marți, la alegerile la mijloc de mandat (midterm elections), pentru a-și desemna reprezentanții in Congres intr-un scrutin care arata mai mult a referendum cu privire la Donald Trump, care a divizat profund țara, relateaza AFP. Democrații sunt dați favoriți in sondaje…

- Americanii sunt asteptati marti la urne in cadrul asa-numitelor „alegeri la jumatate de mandat“, o serie de scrutine nationale si locale organizate la doi ani de la alegerile prezidentiale si care sunt considerate adesea drept un referendum cu privire la politicile presedintelui SUA in exercitiu.

- O eventuala victorie a Partidului Democrat in scrutinul parlamentar partial din Statele Unite ar afecta situatia presedintelui Donald Trump, care va avea dificultati in aplicarea politicilor controversate si in campania electorala premergatoare alegerilor prezidentiale.

- O mare incertitudine politica domnește in Statele Unite, cu cinci zile inainte de alegerile pentru Congres: ultimele sondaje indica in continuare dueluri inca extrem de indecise chiar daca democrații pastreaza avantajul pentru controlul Camerei Reprezentanților iar republicanii pentru Senat, scrie AFP.

- John Bolton, consilierul pe securitate nationala al presedintelui american, Donald Trump, a anuntat joi ca a avertizat Moscova sa nu se implice in alegerile de la mijlocul mandatului din SUA, in timpul discutiilor cu seful Consiliului de Securitate Nationala a Rusiei, Nikolai Petrushev.