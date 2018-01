Alegerile parlamentare din Ungaria, in 8 aprilie / Singura miza - ce majoritate va obtine Viktor Orban

Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarele alegeri parlamentare din Ungaria vor avea loc la 8 aprilie, cea mai apropiata zi de duminica in care poate avea loc scrutinul, conform noii legi, a anuntat joi presedintele ungar Janos Ader, intr-o declaratie citata de agentia de presa MTI. Campania electorala va incepe oficial…

- Ionut Lupescu (49 de ani), omul perceput de componentii Generatiei de Aur drept inlocuitorul perfect pentru Razvan Burleanu la sefia FRF, a vorbit despre posibilitatea de a candida la functia de presedinte al Casei Fotbalului. Fostul dinamovist a mai lucrat in trecut la federatie, iar in prezent…

- Oficiul de Stat pentru Audit (ASZ) din Ungaria a amendat principalul partid nationalist de opozitie, Jobbik, cu 331,66 milioane de forinti (1,29 milioane de dolari) pentru o campanie publicitara antiguvernamentala finantata de un adversar bogat al prim-ministrului Viktor Orban, relateaza luni Reuters.…

- Președintele Igor Dodon a comentat decizia Curții Constituționale care a stabilit interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova in cazul promulgarii Legii cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a respins criticile liderului social-democrat german Martin Schulz la adresa premierului Viktor Orban si a politicii sale privind migratia, precizand ca acuzatiile lui Schulz sunt nefondate, relateaza agentia vineri MTI. Intr-un interviu acordat…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, s-a intalnit ieri cu omologul sau ungar Viktor Orban la Budapesta pentru discutii privind cooperarea politica si economica, transmite Reuters, informeaza Bursa.ro . "Am discutat despre o banca de dezvoltare pentru tarile grupului de la Visegrad. Ne putem permite…

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant mai greu de spus in privinta viitorului Europei si resping ferm cotele de migranti ale UE, a spus miercuri la Budapesta premierul ungur Viktor Orban, dupa discutii cu omologul sau din Polonia, Mateusz Morawiecki.

- Deputatul PNL Mihai Voicu le-ar fi solicitat membrilor de partid care doreau sa ocupe un loc pe liste la alegerile din 2012 sa cotizeze catre partid cate 16.400 de lei. Conform rechizitoriului DNA, suma urma sa fie multiplicata in functie de importanta postului de care era interesat cel care dadea banii.…

- „Nu m-am dus frate, ca eu sunt apolitic”. Asa mi-a raspuns un prieten IT-ist, care lucreaza la o multinationala, cand l-am intrebat daca a fost la vot in 2016 la alegerile parlamentare. Prezenta la vot in cadrul alegerilor parlamentare a fost de 39,49% per total, iar prezenta in randul tinerilor…

- Partidele care susțin independența Cataloniei, Impreuna pentru Catalonia (JxCat), Stanga Republicana a Cataloniei (ERC) și Unitatea Populara (CUP), au delcarat victorie in alegerile regionale, de ieri, din Catalonia. Cele trei partide au obținut o majoritate in Parlament, transmite euronews.com.

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie Agerpres.…

- Conform televiziunii publice care a difuzat imagini cu transportoare rusesti BTR-80 in centrul Budapestei, reporterul observand ca unii turisti si-au facut selfie-uri cu acestea. Riscul unui atac terorist in Ungaria este considerat foarte scazut, oponentii au criticat operatiunea, calificand-o…

- Traian Basescu ar putea candida la alegerile parlamentare din Republica Moldova, de anul viitor. Informația vine de la avocatul care îl reprezinta pe fostul președinte al României în procesul de la Chișinau, cu Igor Dodon, potrivit Realitatea TV.

- Vineri a fost un nou termen de judecata privind ridicarea cetațeniei moldovenești a lui Traian Basescu, moment in care avocatul acestuia a declarat ca „din cate stie" fostul președinte al Romaniei intenționeaza sa candideze in cadrul alegerilor parlamentare din 2018 din Republica Moldova, iar asta…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, l-a asigurat, marti dimineata, pe presedintele Uniunii Democrate din Romania, Kelemen Hunor, ca Guvernul maghiar urmeaza sa acorde sprijin in continuare pentru dezvoltarea institutiilor culturale si de invatamant care asigura pastrarea identitatii maghiare din Ardeal,…

- Ungaria nu intentioneaza sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat luni premierul Viktor Orban, adaugand ca politica tarii sale privind Orientul Mijlociu nu se va schimba in urma deciziei presedintelui Donald Trump ca SUA sa recunoasca Ierusalimul capitala a statului…

- Dupa ce, ieri, sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini anunta ca la nivel european exista „unitate totala" pentru ca Ierusalimul sa fie capitala, astazi, Viktor Orban a facut public faptul ca nu isi va muta amabasada din Tel Aviv. "Aceasta optiune nu a existat", a raspuns Orban in fata presei…

- Pe 11 decembrie se implineste un an de la alegerile parlamentare. In urma centralizarii voturilor de la nivelul intregii tari, PSD a obtinut la Senat 45,71 , iar la Camera Deputatilor 45,50 ; PNL a obtinut la Senat 20,42 , iar la Camera Deputatilor 20,04 ; USR are la Senat 8,88 si 8,83 la Camera Deputatilor;…

- Dezbaterea care are loc in prezent in Uniunea Europeana vizeaza libertatea și problema daca toate statele trebuie sa fie "obligate sa devina țari de imigrație" sau iși pot pastra suveranitatea și sa spuna "nu" unui astfel de viitor, a afirmat premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu televizat…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare in R. Moldova, doar Partidul Socialiștilor (PSRM) și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar accede in Parlament. Un sondaj al Asociației Socialologilor și Demografilor, facut public astazi, arata ca PSRM ar lua 34,9% din voturi, iar PAS - 17,7%.…

- Republica Moldova este ferm determinata sa schimbe lucrurile pe interior. Obiectivul este sa se faca calea europeana ireversibila pana la sfarsitul mandatului actualului Guvern. Declaratia a fost facuta marti, 5 decembrie, de catre premierul Pavel Filip, in cadrul unei intrevederi cu ambasadorul Germaniei…

- George Soros vrea sa influenteze, prin intermediul unor ONG-uri sustinute de el, alegerile parlamentare din anul viitor care vor fi determinante pentru destinul Ungariei, a declarat directorul de comunicare al FIDESZ, in cadrul unei emisiuni difuzate luni, de postul public de televiziune M1 din Ungaria,…

- Președintele Ungariei, Viktor Orban, își continua "meciul" cu miliardarul conațional, un fel de "omul negru", vinovat pentru toate relele din lume. Mai nou, îl acuza pe George Soroș ca s-a înscris în campania electorala numai pentru a destabiliza guvernul…

- Premierul ungar, Viktor Orban, s-a angajat într-o lupta contra miliardarului de origine maghiara George Soros, cruciada menita sa-i asigure un nou mandat. Campania împotriva lui George Soros (87 de ani) este o ocazie de deturnare a atentiei populatiei si de focalizare a temerilor…

- Fostul ambasador și ex-vicepreședinte al Partidului Democrat (PD), Andrei Popov, considera ca dupa referendumul eșuat de ieri, dar și dupa rezultatele alegerilor noi din zece localitați din R. Moldova, ar fi evident faptul ca formațiunea condusa de Vlad Plahotniuc ar fi cea mai avantajata de aprobarea…

- Miliardarul american George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre o campanie guvernamentala ungara impotriva sa, afirmand intr-o declarație ca atacurile conțin 'minciuni și distorsiuni' și au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters. Soros, de origine…

- "Așa cum socialiștii au condus referendumul anti-Chirtoaca, așa vor "caștiga" alegerile parlamentare dupa sistemul mixt, inaintat de ei și PDM. Considerați ca repetiția a avut deja loc", a scris președinteșe Partidului Nostru, Renato Usatii. "Referendumul «anti-Chirtoaca» a eșuat din cauza egoismului…

- Modelul ungar funcționeaza, "iar noi, ungurii, nu vrem sa il inlocuim", a declarat vineri premierul Ungariei, Viktor Orban, la un summit al UE pe chestiuni sociale care are loc la Goteborg, in Suedia, transmite MTI. El a spus ca guvernul ungar aude deseori "multe idei bune"…

- Budapesta isi mentine pozitia potrivit careia Comisia Europeana ar trebui sa contribuie la costurile gardului ridicat de Ungaria de-a lungul granitei sale cu Serbia la inceputul crizei migratiei, a afirmat joi Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, relateaza agentia MTI.…

- Guvernul ungar a anunțat miercuri ca a eliberat in șapte ani un milion de pașapoarte membrilor diasporei maghiare stabilite in strainatate, in special in țarile limitrofe, in baza unei legi controversate asupra dublei cetațenii adoptate la inițiativa premierului Viktor Orban, relateaza AFP. …

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a refuzat a patra oara sa se prezinte în fața comisiei parlamentare care ancheteaza desfașurarea alegerilor din 2009. Motivația este ca și pâna acum - nu detine informatii sau documente necesare clarificarii împrejurarilor si cauzelor în…

- Condamnatii penal pot candida la alegerile parlamentare. Hotarârea apartine Senatului, care a respins instituirea interdictiei pentru condamnatii penal. Propunerea legislativa a fost initiata de parlamentarii PNL, care voiau ca cetatenii României sa fie reprezentati de persoane…

- „Reformele in R. Moldova vor continua și in anul electoral, iar Parlamentul și Guvernul iși vor sincroniza acțiunile pentru a indeplini angajamentele asumate fața de partenerii de dezvoltare”, a declarat astazi președintele Parlamentului, Andrian Candu, in cadrul unei intrevederi cu echipa de experți…

- Primul ministru maghiar, Viktor Orban, a declarat ca Europa centrala este ultima zona fara imigranti de pe continent si ca unitatea de idei dintre Ungaria, Polonia si Republica Ceha ar putea opri globalizarea si migratia in masa. Orban a facut aceste declaratii in timpul celebrarii celei de a 61-a aniversari…

- Andrian Candu a explicat de ce s-a decis ca alegerile parlamentare dupa circumscripții uninominale vor avea un singur tur. Potrivit președintelui parlamentului, in prim tur oamenii "voteaza din dragoste". Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii "Important" de la TVC21.

- Migratia a intrat în cea mai periculoasa faza de pâna acum, a declarat marti ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, în cadrul Conferintei Mediteraneene a OSCE de la Palermo, relateaza agentia MTI. "Migratia ilegala a generat deja riscuri extreme de securitate pentru…

- Premierul japonez Shinzo Abe este foarte aproape de obtinerea unui nou mandat, dupa ce coalitia pe care o conduce a castigat alegerile parlamentare de duminica, conform primelor date, informeaza News.ro citand BBC.

- Victor Ponta prevede un scenariu sumbru pentru PSD-ul condus de Liviu Dragnea. Intr-o analiza, fostul premier trage un semnal de alarma in ceea ce privește decaderea partidelor de stanga din Europa dupa rezultatul alegerilor din Cehia, noteaza dcnews. Astfel, Ponta susține ca PSD sub conducerea lui…

- Intr-o analiza, fostul premier trage un semnal de alarma in ceea ce privește decaderea partidelor de stanga din Europa dupa rezultatul alegerilor din Cehia. Astfel, Ponta susține ca PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea se poate confrunta cu aceeași soarta la alegerile din 2020. Acesta sublineaza…

- Miscarea populista ANO a miliardarului Andrej Babis, supranumit 'Trump al Cehiei', a castigat detasat alegerile parlamentare, profitand de neincrederea cehilor fata de clasa politica din tara lor si de "ordinele de la Bruxelles", transmite AFP.Scrutinul, desfasurat vineri si sambata, a consemnat…

- Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, l-a mandatat, vineri, pe Sebastian Kurz, al carui partid s-a clasat pe primul loc in alegerile parlamentare, sa formeze noul Guvern de la Viena, informeaza editia austriaca a publicatiei The Local. Partidul Popular (OVP, centru-dreapta),…

- Ungaria doreste ca frontierele externe ale Europei sa fie inchise si granitele sale interne sa ramana deschise, a declarat prim-ministrul Viktor Orban la deschiderea celui de-al 6-lea forum anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunarii, miercuri la Budapesta, informeaza agentia MTI. Oamenii care…

- Pentru alegerile parlamentare de anul viitor, vor fi create 51 de circumscriptii uninominale, inclusiv cinci pentru stanga Nistrului si sectiile de peste hotare. Decizia a fost luata de membrii comisiei de profil. "Cahulul la noi este un raion care are 100 de mii.

- Pentru organizarea și desfașurarea alegerilor parlamentare din 2018, Comisia Electorala Centrala prevede cheltuieli în valoare de 90,7 milioane de lei. Din aceasta suma, aproape 49 de milioane vor fi direcționate pentru activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare, peste…

- Alegerile parlamentare din 2018, care vor fi organizate in baza sistemului mixt, vor costa aproape de doua ori mai mult decat cele din 2014. Comisia Electorala Centrala (CEC) a aprobat astazi suma necesara pentru alegerile din anul viitor in suma de 90,7 milioane de lei. Alegerile din 2014 au costat…