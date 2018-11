Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat marți ca al doilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un va avea loc candva dupa alegerile parțiale din Statele Unite din data de 6 noiembrie, relateaza Reuters.

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri in cadrul unei intalniri a Consiliului de Securitate ONU ca autoritațile din China au incercat sa interfereze in alegerile generale din Statele Unite din luna noiembrie, relateaza BBC preluat de mediafax. Donald Trump considera ca Administrația…

