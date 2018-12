Alegerile parlamentare din Republica Moldova, însoțite de un referendum Liderul Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc a propus o noua reforma electorala și constituționala: reducerea numarului de deputați de la 101 la 61. Vorbind la o conferința de presa la Chișinau, Plahotniuc a spus ca Partidul Democrat din Moldova vrea sa supuna aceasta propunere unui referendum care sa aiba loc odata cu alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Principalul argument fiind ca ar fi necesara ”o optimizare a legislativului”. Vladimir Plahotniuc, președintele Partidului Democrat din Moldova: „Am decis sa pregatim o inițiativa de organizare și petrecere a unui referendum… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a confirmat in weekend ca va participa la alegerile parlamentare preconizate pentru 24 februarie pe listele Partidului Socialistilor (de stanga, prorus), chiar daca anterior seful legislativului de la Chisinau, Andrian Candu, declarase ca Dodon…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a confirmat in weekend ca va participa la alegerile parlamentare preconizate pentru 24 februarie pe listele Partidului Socialistilor (de stanga, prorus), chiar daca anterior seful legislativului de la Chisinau, Andrian Candu, declarase ca Dodon…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a confirmat in weekend ca va participa la alegerile parlamentare preconizate pentru 24 februarie pe listele Partidului Socialistilor (de stanga, prorus), chiar daca anterior seful legislativului de la Chisinau,

- CHIȘINAU, 1 nov – Sputnik. Alegerile parlamentare anticipate nu ar fi o varianta proasta pentru PSRM, a declarat joi în cadrul conferinței de presa la AIP „Rossia segodnia” președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. © Sputnik / Владимир ВяткинMihai Ghimpu, Maia Sandu și…

- Igor Dodon promite ca Partidul Socialistilor (PSRM) nu va face o alianta cu Partidul Democrat (PDM), Partidul Actiuni si Solidaritate (PAS) sau cu Platforma Demnitate si Adevar, dupa alegerile din 24 februarie 2019. Presedintele tarii da asigurari ca, daca nu se va reusi formarea unei majoritati parlamentare…

- Initiativa pe care a inaintat-o presedintele Parlamentului, Andrian Candu, de organizare a unui referendum privind introducerea in Constitutie a sintagmei „integrare europeana” odata cu urmatoarele alegeri parlamentare nu poate avea loc pentru ca legislatia nu permite acest lucru.

- Dupa alegerile parlamentare ordinare, planificate pentru februarie 2019, ar putea avea loc si alegeri parlamentare anticipate. Acest lucru s-ar putea intampla in cazul in care nu se va ajunge la un consens privind crearea unei coalitii in urmatorul legislativ. Declaratia apartine presedintelui Republicii…

- Seful statului spune ca dupa alegerile parlamentare trebuie facuti urmatorii pasi in ceea ce priveste libera circulatie pe cele doua maluri ale Nistrului si trebuie sa se avanseze in dialogul politic. Transnistria nu poate face parte dintr-un alt scenariu decat sa fie parte integra a Republicii Moldova,…