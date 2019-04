Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a proclamat victoria partidului sau AK in alegerile municipale de duminica, desi coalitia de guvernare pare sa fi suferit pierderi in cel putin doua orase mari: capitala Ankara si Izmir .

- Fostul premier Mihai Tudose l-a atacat, miercuri, pe liderul PSD Liviu Dragnea, pentru ca a decis sa se trateze de hernie de disc, intr-o clinia privata. El spune ca acesta trebuia sa isi trateze problemele de sanatate in sistemul public, pentru a verifica "daca lucrurile functioneaza, pe propria piele". …

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat sambata, ca raspuns la o avertizare din partea Pentagonului, ca achizitionarea de catre Turcia a sistemelor antiracheta rusesti S-400 nu are "nicio legatura" cu securitatea Statelor Unite, relateaza AFP. Pentagonul a avertizat vineri Turcia ca risca…

- Principalul opozant al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, predicatorul Fethullah Gulen, a publicat un amplu editorial in cotidianul francez „Le Monde”, in care il acuza pe liderul de Ankara de distrugerea democrației in țara sa natala. Exilat de doua decenii in Statele Unite, disidentul turc iși…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat asigurari ca Ankara nu va renunta la contractul incheiat cu Rusia pentru achizitia de rachete S-400, si care a provocat rezerve si critici in randul aliatilor NATO din cauza incompatibilitatii acestor rachete cu sistemele de aparare ale Aliantei, transmit…

- O filmare cu drona a unui oraș-fantoma de 300 de minicastele construite în stilul Disney a devenit emblematica pentru dificultațile cu care se confrunta sectorul construcțiilor în Turcia, scrie The Guardian.Burj al Babas, construit ca un proiect de locuințe de lux în apropiere…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, sustine ca în situatia în care partidul sau se va alia cu PLUS, va câstiga alegerile europarlamentare, în caz contrar, considera ca USR se va clasa pe locul doi la acest scrutin, dupa PSD. "USR este într-un proces de…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, sustine ca in situatia in care partidul sau se va alia cu PLUS, va castiga alegerile europarlamentare, in caz contrar, considera ca USR se va clasa pe locul doi la acest scrutin, dupa PSD. USR si PLUS vor anunta in 2 februarie daca vor candida pe o lista comuna…