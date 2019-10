Stiri pe aceeasi tema

- Conform 306 din 307 de procese verbale candidatul PSRM, Ion Ceban a obținut 40,16%, iar candidatul Blocului ACUM Andrei Nastase-31,09%. In orașul Chișinau lider in preferințe este Ion Ceban, iar Andrei Nastase se afla pe locul doi. In schimb, situația se modifica in suburbiile Chișinaului, unde in unele…

- Dupa centralizarea proceselor verbale din 89 din totalul celor 307 sectii de votare, Ceban a obtinut voturile a 42.31% dintre alegatori, in timp ce Nastase a beneficiat de sustinerea a 30.59% din electorat. Turul al doilea ar urma sa aiba loc peste doua saptamani, pe 3 noiembrie. Pe…

- Candidatul Partidului Socialistilor din Republica Moldova, Ion Ceban, si cel al Blocului electoral ACUM DA si PAS , Andrei Nastase, vor intra in turul al doilea al alegerilor locale pentru functia de primar al municipiului Chisinau, potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor locale de duminica…

- Alegerile locale generale si cele parlamentare noi in patru circumscriptii s-au desfasurat duminica in conditii bune si fara incalcari grave, au declarat liderii Blocului ACUM (PAS plus PPDA) premierul Maia Sandu si Andrei Nastase, candidat la functia de primar general al Chisinaului, intr-o conferinta…

- Andrei Nastase, ministru de interne în Guvernul de la Chișinau condus de Maia Sandu, este noul primar al Chișinaului, dupa un an și patru luni de la alegerile locale parțiale pe care le-a câștigat și care au fost invalidate de instanța în perioada guvernarii Partidului Democrat al…

- Președintele PNL Ludovic Orban a avut o întrevedere cu liderii blocului ACUM la Chișinau, inclusiv cu Andrei Nastase, copreședinte al formațiunii. Orban a declarat ca a facut o analiza a posibilitaților de adâncire a cooperarii dintre cele doua formațiuni politice la nivelul administrației…

- Anuntul a fost facut de vicepresedintele PAS, deputatul Mihai Popsoi, care a dezvaluit ca este vorba despre actualul ministru de Interne, Andrei Nastase. 'Nu cred ca va fi o surpriza candidatura blocului ACUM la alegerile localele. Intre PAS si PPDA exista un consens la acest capitol. Am convenit…