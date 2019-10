Alegerile locale din Rep. Moldova, validate Acesta a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa inchiderea tuturor sectiilor de votare, ca rezultatele finale ale alegerilor locale vor fi prezentate dupa centralizarea in original a tuturor proceselor verbale intocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare "Alegerile de astazi au fost unele linistite, fara incidente majore de natura sa influenteze buna desfasurare a proceselor electorale si a rezultatelor alegerilor. (...) Prezenta la urne pe tara este de circa 41,7% din numarul de alegatori inscrisi in listele electorale. In baza informatiilor detinute de catre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

