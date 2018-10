Alegerile legislative au fost reluate duminica in Afganistan, in cele 401 de sectii de votare care nu au putut fi deschise sambata, a anuntat Comisia Electorala Independenta (CEI) care organizeaza scrutinul, informeaza AFP. Aceste sectii de vot, repartizate in 22 de provincii pe teritoriul tarii, se vor inchide la orele locale 17:00 (12:30 GMT). Absenta de evaluatori, de liste electorale, de terminale biometrice impuse in ultimul minut sau de personal care sa stie sa le manevreze au dus la formarea unor lungi cozi de asteptare sambata dimineata, in fata a sute de sectii de votare in intreaga tara.…