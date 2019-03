Alegerile europarlamentare: Salariul, indemnizatiile si beneficiile unui deputat care ajunge in Parlamentul European

Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: Alegerile europarlamentare trebuie sa reflecte vointa cetatenilor, "fara a fi viciata de actori sau actiuni de dezinformare", a declarat, joi, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, care prezideaza Consiliul Justitie si Afaceri Interne, in contextul…

- Sondaj european privind intentia de vot la alegerile europarlamentare Parlamentul European a lansat noile estimari despre cum ar arata componenta sa dupa alegerile europarlamentare din luna mai în baza unor sondaje din fiecare tara membra. Urmatorul legislativ va avea mai putini eurodeputati,…

- Alianța 2020 USR-PLUS s-a lansat oficial in Salaj. In aces sens, coordonatorii judeteni ai campaniei europarlamentare, din cadrul Aliantei – Cosmin Cristian Viasu si Alin Guler, au precizat in cadrul unei conferinte de presa, desfasurata miercuri – 20 februarie, ca scopul acestei aliante este participarea…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca nu s-a luat decizia sa candideze pe liste comune cu PSD, fiind argumente pro și contra. A spus insa ce ținta are ALDE: cinci mandate. ”Nu s-a luat o decizie, nici intr-un sens, nici in celalalt. Probabil ca saptamana viitoare vom avea o discutie pe acest…

- Puse in umbra de preocuparile pentru prezidentiale, alegerile europarlamentare marcheaza, totusi, un moment extrem de important in viata fiecarei tari. Cu conditia ca reprezentantii ei sa mearga la Bruxelles cu idei clare despre ce pot face pentru tara lor. Problema este ca nu se prea vede rolul unui…

- Alegerile europarlamentare din mai 2019 vor avea ca rezultat un Parlament European cu 705 membri, fata de 751 in prezent. Diferenta este data de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana - dintre actualele 73 de mandate europarlamentare detinute de britanici, 46 vor disparea, iar celelalte 27 vor…

- Dacian Ciolos anunta ca va candida la alegerile europarlamentare. "Candidez la alegerile europarlamentare. A fost o decizie dificila, pentru ca orice discuție care avea legatura cu acest subiect incepea cu ingrijorarea celor din jurul meu: „Iți dai seama ca te vor ataca? Ca vor spune ca vrei sa pleci…

- Dacian Cioloș a anunțat, sambata dimineața, ca a decis sa candideze la alegerile europarlamentare. El a ținut sa precizeze insa ca proiectul sau este in Romania, pentru ca altfel nuar fi inființat o formațiune politica și ca a fi europarlamentar nu inseamna a-ți parasi țara.”Candidez la alegerile…