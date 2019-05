Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii din Letonia, Malta si Slovacia urmeaza sa-si adauge voturile sambata celor din Marea Britanie, Olanda, Irlanda si Republica Ceha, in penultima zi a alegerilor pentru Parlamentul European, relateaza agentia DPA potrivit Agerpres. De joi pana duminica, in jur de 418 milioane de alegatori…

- Cetatenii din Letonia, Malta si Slovacia urmeaza sa-si adauge voturile sambata celor din Marea Britanie, Olanda, Irlanda si Republica Ceha, in penultima zi a alegerilor pentru Parlamentul European, relateaza agentia DPA. De joi pana duminica, in jur de 418 milioane de alegatori din cele 28 de state…

- Cetatenii romani care au varsta de 18 ani impliniti pana in ziua alegerilor de duminica, inclusiv, pot vota la alegerile europarlamentare, precum si la referendumul national. Cetatenii altor state membre ale Uniunii Europene care au domiciliul sau resedinta in Romania cetatenii comunitari si care s…

- Marea Britanie și Olanda au deschis, joi dimineața, secțiile de votare pentru alegerile europarlamentare. Acestea sunt primele doua țari dintre cele 28 de state membre care iși aleg in urmatoarele patru zile membri Parlamentului European. Toate rezultatele de la alegerile europarlamentare, indiferent…

- Bannon, care se considera un 'observator' si nu un consilier al miscarilor populiste din Europa, este entuziasmat de ceea ce se va intampla la apropiatele alegeri europene care incep peste exact o saptamana in Olanda. Scrutinul continua pe 24 mai in Irlanda, iar in Letonia, Malta si Slovacia pe 25 mai.…

- Cu ocazia Zilei Europei, 21 de șefi de stat din Uniunea Europeana au semnat Apelul Comun pentru Europa inaintea alegerilor europene din mai 2019, potrivit unui comunicat transmis de Administratia Prezidentiala. Va redam in continuare traducerea in limba romana ,,Apel comun pentru Europa inaintea alegerilor…

- Apel comun pentru Europa inaintea alegerilor europene din mai 2019 - Europa este cea mai buna idee pe care am avut-o vreodata Integrarea europeana a contribuit la indeplinirea unei speranțe de pace vechi de secole in Europa, dupa ce naționalismul feroce și alte ideologii extremiste au dus…

- "In urma cu 15 ani, in aceasta zi, 10 tari si-au ocupat locul de drept in inima uniunii noastre", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. "Am profitat de acel moment unic si am reconciliat istoria Europei cu geografia", a adaugat seful executivului european, care a insistat…