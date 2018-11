Alegerile europarlamentare: Care este pericolul real? Sigur, nu partidele populiste

Stiri pe aceeasi tema

- La Washington DC bate vant de schimbare fata de Italia. Alegerile din aprilie, cu victoria Ligii si a Miscarii 5 Stele, au adus la putere primul guvern populist din Europa, fara sa mai punem la socoteala victoria lui Donald Trump impotriva establishmentului. Cele doua tari au guverne similare si nu…

- Alegerile europarlamentare pun pe jar politicienii romani. Recent, presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca 49 de liberali si-au depus candidatura pentru a figura pe lista partidului pentru alegerile europarlamentare. Printre ei, nume importante precum Crin Antonescu sau Alina Gorghiu. Totodata,…

- La o intalnire cu jurnalisti din Romania, care a avut loc luni la Bruxelles, Guillot a facut o trecere in revista a alegerilor europarlamentare din 2004 pana in 2014 si a punctat ca cele de anul viitor sunt vazute ca unele de impact pentru intreaga Europa.Cei peste 100 de milioane de cetateni…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca 49 de liberali si-au depus candidatura pentru a figura pe lista partidului pentru alegerile europarlamentare, printre care si primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava. „S-a incheiat procesul de depunere a candidaturilor, s-au inscris 49 de candidati…

- Claudiu Saftoiu a renunțat la colaborarea cu ziarul "Libertatea" in favoarea caștigarii unui loc pe listele PNL pentru alegerile europarlamentare din 2019. „Romania intra, incepand cu 2019, in zodia alegerilor. Pe 26 mai, anul viitor, vor avea loc alegerile europarlamentare. Am…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat joi ca alegerile europarlamentare din 2019 reprezinta 'batalia pe care toti progresistii, toti democratii din Europa trebuie sa o duca' impotriva celor care 'nu vor mai multa Europa' si care nu dau dovada de 'solidaritate', facand aluzie la tarile…

- Fostul presedinte Traian Basescu considera ca este necesara unirea opozitiei pentru alegerile europarlamentare, spunand ca, daca PSD va castiga alegerile pentru Parlamentul European la diferenta mare fata de al doilea partid clasat, atunci are “vant in panze” pana in 2020. Basescu crede ca opozitia…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a anuntat lui, dupa sedinta Congresului National al partidului, ca le va propune, saptamana viitoare, liderilor din opozitie, sa aiba o lista comuna la alegerile europarlamentare si a subliniat ca este necesar crearea mai intai a unei aliante intre aceste partide.