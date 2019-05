Stiri pe aceeasi tema

- ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta analizele interne din PSD și PNL la ora 14.00, dupa ce s-a scurs jumatate din timpul disponibil pentru vot la alegerile europarlamentare.In echipa centrala de campanie a PNL se discuta ca la o prezența de peste 40% la finalul zilei, exista șanse ca liberalii sa…

- ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019 și REFERENDUM 2019 PNL va depune plangere penala impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu, si a celor care au fost implicati in organizarea votului in diaspora, a...

- Noi actori online incearca sa profite de lipsa unui cadru legal, pentru a influenta alegerile europarlamentare de saptamana aceasta, arata un raport publicat vineri de Institutul pentru Dialog Strategic (ISD) din Londra, citat de AFP. ISD a anchetat cazurile din Regatul Unit, Franta, Italia,…

- Președintele Biroului Electoral Județean (BEJ) Botoșani a transmis public mai multe informații legate de ziua in care se vor desfașura alegerile europarlamentare. Judecatorul Lucian Branzac a detaliat atat modalitatea in care se va vota efectiv dar și cum vor proceda anumite categorii speciale de persoane.

- "Orice acceptare de a vota la referendum inseamna, in primul rand un sprijin pentru referendum, intrucat astfel se ajuta la realizarea cvorumului de participare de minimum 30%. Din experienta referendumurilor trecute, marea majoritate a celor care au luat parte la referendum au votat „da". Singura…

- Alegeri europarlamentare 2019. Secretul votului este pus sub semnul întrebarii de APADOR-CH: membrii biroului electoral de sectie vor afla optiunile politice si modul în care a votat fiecare alegator, în functie de câte buletine de

- "Nu a mers. Am incercat, am pus și suflet dar am infrant. Imi pare tare rau ca nu a funcționat. Am simțit ca risc sa pierd niște prieteni tare dragi și ca devin din ce in ce mai incrancenat. Nu am mai ras cam de multișor și nu prea imi place de mine așa. Presiunea așteptarilor multora, unii dintre…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat joi ca Partidul National Taranesc Crestin Democrat (PNȚCD) si Partidul Ecologist Roman (PER) sustin lista PSD la europarlamentare. “In aceste zile, am avut mai multe discuții cu președinții PNȚCD și Partidului Ecologist Roman care au decis, in condițiile in care…