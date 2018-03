Alegerile din Mexic: Un candidat este asasinat la fiecare patru zile

Stiri pe aceeasi tema

- Soluția ideala ar fi fost daca exista un candidat unic pe vectorul vestic la alegerile noi din municipiul Chișinau. Declaratia a fost facuta de analistul politic Anatol Țaranu in cadrul emisiunii Fabrika."Lucrurile se explica foarte simplu.

- Deputatul din fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova, Iurie Țap, susține ca alegerile locale din luna mai curent sunt importante pentru Chișinau. Potrivit acestuia, deși mandatul viitorului primar care va fi ales, va fi doar de un an, conteaza sa se faca o alegere care „ar permite o reconfirmare…

- SUSTINERE…Cei 17 reprezentanti ai organizatiei judetene PNL Vaslui, care au participat la Consiliul National al PNL, duminica, au votat in favoarea sustinerii candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedinte. Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi,…

- "Am fost foarte atent la discursul lui Ludovic Orban, și va intreb și pe voi, cei care l-ați urmarit: 1. A vorbit cumva, ȘI despre abuzuri? 2. A dat de pamant cu vicepreședintele Cițu, care tocmai a zis ca sanatatea și educația nu trebuie sa fie printre prioritațile PNL? 3. A…

- Președintele PCRM, Vladimir Voronin a declarat ca in formațiune inca se discuta cine va fi canditatul lor pentru alegerile locale, deoarece inca nu este clar, daca in genere vor avea loc. Insa, candidatura lui Nastase nu o poate comenta, deoarece nu cunoaște aceasta persoana.

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost audiata de Inspecția Judiciara dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza Antena3. Audierea șefei DNA a avut, potrivit surselor noastre, in urma cu doua saptamani,…

- Partidul Democrat din Moldova a luat decizia de a susține un candidat unic al partidelor pro-europene la alegerile locale anticipate din Chișinau. Anunțul a fost facut de catre președintele PDM, Vlad Plahotniuc, la briefingul de dupa ședința saptamânala a formațiunii. ”Unii…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters, scrie agerpres.ro. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos…

- Alegerile parlamentare din Italia nu au dat un caștigator clar, estimarile inițiale aratand ca va urma o perioada de instabilitate politica și tensiuni in a treia cea mai mare economie din zona euro, potrivit Wall Street Journal. Partidele populiste au caștigat circa jumatate din toate voturile, potrivit…

- Ionuț Lupescu a reacționat pe contul sau de Facebook referitor la contestația facuta de FRF la dispoziția MTS. Vezi aici DETALII! Referitor la decizia instanței de astazi, fața de contestația FRF la dispozițiile MTS, oricare va fi decizia, aceasta nu este definitiva, daca MTS va face recurs. In orice…

- Oficialii serviciilor de informații americane dețin dovezi substanțiale ca agenții secreți, susținuți de autoritațile ruse, au comis atacuri asupra sistemelor electorale din șapte state in timpul alegerilor prezidențiale din 2016, sustine NBC News, care citeaza trei oficiali de rang inalt din ”comunitatea…

- Ionuț Lupescu și-a inceput oficial campania pentru alegerile de la FRF. Astazi, fostul fotbalist și-a inceput campania prin țara, fiind prezent la Calarași și Slobozia. Acesta a explicat pe Facebook rolul și concluziile vizitelor sale: "Le-am spus foarte onest, alegerile nu sunt despre funcții, ci despre…

- La alegerile parlamentare din acest an va fi testat, in premiera, votul prin internet, de la distanta. Daca acest sistem electronic se va dovedi functional, programul va fi utilizat pe larg la scrutinul din 2022. Anuntul a fost facut de presedintele Parlamentului, Andrian Candu, in cadrul unei intilniri…

- Reforma electorala a fost si este una dintre prioritatile majore ale USR, se precizeaza in. Dupa reducerea numarului de semnaturi necesare comunicatcandidaturilor si a pragurilor electorale, USR propune acum imbunatatirea votului prin corespondenta. "Ideea pe care am mers este extinderea…

- E una din puținele decizii corecte pe care le-a luat Dorin Chirtoaca in cei 10 ani de mandat. Astfel a comentat consilierul socialist, Ion Ceban, decizia primarului suspendat Dorin Chirtoaca de ași prezenta demisia din funcție, transmite NOI.md In acest context, socialistul a spus ca alegerile anticipate…

- Oficialitațile ruse dispun de dovezi ale imixtiunii statelor occidentale in campania electorala pentru alegerile prezidențiale din Rusia, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova.

- Ce telefoane s-au dat? Cu cine au votat cluburile din prima liga?Ce promisiuni s-au facut? S-a implicat iar politicul in votul cluburilor? Alegerile de la Federația Romana de Handbal au trecut. Alexandru Dedu a caștigat un nou mandat de președinte, devansand-o pe Narcisa Lecușanu cu un singur vot: 100-99.…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat marti ca formatiunea va avea probabil un candidat pentru alegerile prezidentiale si ca acesta urmeaza sa fie stabilit in urma unui referendum intern."Partea frumoasa la USR e tocmai acest lucru, ca incercam sa facem politica intr-un…

- Hackerul din Ekaterinburg, Konstantin Kozlovski, acuzat de Ministerul rus de Interne de implicare in activitațile unui grup criminal implicat in furtul de bani de pe conturile bancare din Rusia, a declarat ca a participat personal la dezvoltarea softului denumit LDCS, care, potrivit acestuia, a influențat…

- Plenul reunit al Parlamentului dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, iar dupa dezbatere, parlamentarii vor vota o hotarâre de aprobare a raportului, cu concluziile adoptate de comisie si propunerile formulate.

- Fostul international Ionut Lupescu, in prezent director al Comisiei Tehnice a UEFA, si- a anuntat, duminica, oficial, candidatura la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal programate la 18 aprilie. "Sunteti multi cei care mi-ati solicitat de-a lungul ultimului an sa imi…

- Ionuț Lupescu (49 de ani) va candida la șefia Federației Romane de Fotbal, potrivit informațiilor obținute de www.realitatea.net. Anunțul oficial va fi facut, cel mai probabil, pana la finalul acestei luni.Contactați de www.realitatea.net, apropiații fostului internațional au dezvaluit: "Programul este…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca Polonia nu ar trebui sa "rescrie istoria", dupa ce presedintele a promulgat legea controversata privind Holocaustul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Comitetul Executiv al Asociatiei Judetene de Fotbal a stability ca alegerile pentru presedintia AJF Suceava sa aiba loc pe data de 4 martie, in cadrul unei Adunari Generale Ordinare a tuturor membrilor afiliati. Fiecare club poate propune un singur candidat pentru functia de presedinte al AJF Suceava,…

- Transnistria se pregateste activ pentru viitoarele alegeri prezidentiale preconizate la 18 martie in Rusia, iar liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat ca principalul obiectiv al regiunii este de a inregistra o prezenta record la urne, relateaza luni publicatia Independent.md.…

- Liderul Partidului Demnitate si Adevar nu a participat la alegerile locale de anul trecut pentru ca, spune el, miza era prea mica. Declaratia a fost facuta de Andrei Nastase in cadrul emisiunii la un post de televiziune.

- Presedintele Sauli Niinisto a depus joi juramantul pentru al doilea mandat la conducerea Finlandei, in urma victoriei sale rasunatoare la alegerile de la sfarsitul saptamanii trecute, relateaza DPA. Niinisto a obtinut duminica 62,6% din voturi, devenind primul presedinte care a castigat…

- Amestecul Rusiei nu a încetat si Moscova va încerca, probabil, sa influenteze alegerile legislative din noiembrie 2018 din SUA, a apreciat directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, într-un interviu acordat luni pentru BBC.

- Justin Ștefan, inca un atac la Razvan Burleanu. Oficialul ligii acuza ca șeful FRF ascunde lista cu votanții la alegerile de pe 18 aprilie. De asemenea, președintele federației este invinuit ca folosește angajații de la ”Casa Fotbalului”, ca sa-l ajute in campania electorala. Secretarul general al LPF,…

- "Vreau sa va multumesc tuturor, dragi coechipieri care de vineri, 12 ianuarie, cand am anuntat data alegerilor la presedintia FRF, si pana azi dimineata v-ati aratat sustinerea pentru mine si echipa noastra! In doar 14 zile, sunt deja 182 de membri FRF care si-au aratat sustinerea ca sa continuam…

- Remanierile guvernamentale de la finele anului 2017 s-au soldat cu crearea unei unitați guvernamentale, dedicata in totalitate integrarii europene și subordonata viceprim-ministrului Iurie Leanca, investindu-se astfel in imaginea vicepremierului, al carui partid va participa la alegerile parlamentare…

- Inspectia Judiciara a solicitat, pe 23 noiembrie anul trecut, copii dupa cererile transmise de catre Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 catre procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, precum si dupa raspunsurile acesteia. Kovesi a refuzat de patru ori sa vina…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale. Aceasta a punctat ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul.

- Președintele Igor Dodon nu exclude faptul ca ar putea fi primul pe lista electorala a Partidului Socialiștilor la alegerile parlamentare de anul curent. Declarația a fost facuta de șeful statului în cadrul emisiunii „Important” de la postul de televiziune TVC21, transmite IPN.…

- “PSD administreaza tara ca si propria mosie, ceea ce este foarte grav. Un partid nu poate sa confiste o tara în folos propriu. Ei sunt temporar împuterniciti de cetateni sa guverneze în interes public. Din nefericire, ceea ce se întâmpla de un an de zile de la…

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean Abdel Fattah…

- Membrul CEC, Andrei Volentir a comentat pe pagina sa de facebook decizia Comisiei de a respinge ini'iativa Adunarii Constituante de abrogare a modificarilor Codului Electoral privind votul mixt prin referendum.

- Un membru al partidului de la guvernare spune ca nu va fi oprit de nimic sa candideze la urmatoarele alegeri prezidențiale din 2019. Deputatul PSD din București, Liviu Pleșoianu, a scris miercuri pe pagina sa personala de Facebook un mesaj prin care se dezice de poziția exprimata de președintele partidului,…

- Emotii mari pentru fostul presedinte, Traian Basescu! Comisia parlamentara de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009 se va reuni in sedinta pe 23 ianuarie, pentru a adopta raportul final. Citeste si: Solicitare SOC in plenul CSM: Un membru vrea lista cu magistratii acoperiti…

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii in Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump Paul Manafort l-a dat in judecata pe procurorul special Robert Mueller, pe care il acuza ca si-a depasit mandatul anchetand in legatura cu acuzatii care nu au legatura cu anchetarea unui presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie…

- Vladimir Putin le-a cerut compatriotilor sai in mesajul de Anul Nou sa-si exprime dragostea fata de familie, urandu-le o 'schimbare in bine' in anul 2018 si le-a multumit celor care 'cred in ei insisi si in tara

- Legenda africana a fotbalului si senatorul George Weah a castigat lejer alegerile prezidentiale din Liberia, cu 61,5% din voturi, in turul secund care a avut loc marti, fata de 38,5% pentru adversarul sau, vicepresedintele Joseph Boakai, anunta AFP.

- Liviu Dragnea a fost invitat la Antena 3 și a explicat ca, deși partidul sau a câștigat alegerile, acest lucru nu înseamna ca deține și puterea. „Sa definim puțin puterea, pentru ca este totuși singurul caz din lume, care în urma unui vot se câștiga alegerile…

- Expertul Dionis Cenușa a facut zece prognoze pentru anul 2018, privind problemele politice și economice cu care se confrunta Republica Moldova. "Exista premisele necesare pentru ascensiunea politica a forțelor pro-ruse, dar aceasta perspectiva va concura cu tentativele Democraților de a forma o coaliție…

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si aflat la Bruxelles, a cerut vineri sa fie ascultat de institutiile europene, la o zi dupa victoria separatistilor in alegerile din Catalonia, si s-a declarat dispus sa se intalneasca cu seful Guvernului spaniol Mariano Rajoy…

- Aproximativ cinci milioane și jumatate de catalani sunt așteptați sa se prezinte astazi la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlamentul regional, acest scrutin reprezentând pentru Guvernul de la Madrid momentul care poate pune capat crizei politice izbucnite în urma cu doua…

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegerile prezidentiale vor avea loc la 18 martie, marele favorit fiind presedintele Vladimir Putin, candidat pentru un al patrulea mandat, relateaza AFP, citata de Agerpres.