- Teodorovici: Contribuabilii nu trebuie sa mai depuna formularul 600, chiar daca nu este in mod clar mentionat Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, la Tulcea, ca formularul 600 nu trebuie sa mai fie depus de contribuabili, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie…

- Monica Niculescu si-a revenit dupa o accidentare suferita in startul sezonului, obtinand miercuri calificarea in sferturile turneului WTA de la Taipei, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Monica Niculescu (99 WTA) a invins o jucatoare mai bine clasata cu 42 de locuri…

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene, informeaza AFP. Cele…

- Potrivit Programului de Guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei. „Aceasta crestere a pensiilor…

- Salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul a 300 euro si se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site -ul Camerei Deputatilor, informeaza AGERPRES . Salariul…

- Vica Blochina, despre cel mai greu moment din viața ei. Vedeta și-a amintit de perioada in care a ramas insarcinata cu Victor Pițurca, dupa o relație de 16 ani. La inceput, acesta nu a vrut sa-și recunoasca fiul. Blonda a vorbit intr-un interviu pentru „Acces Direct” despre lucruri mai puțin știute…

- Mai multe persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor oferite de un jurnalist roman din Italia, intr-o…

- Candva legitimat la Internazionale Milano si la AC Milan, Cristian Daminuta (27 de ani) si-a gasit liniste la micuta echipa Abano Calcio. Chiar daca evolueaza in Liga a IV-a din Italia, fotbalistul roman nu mai vrea sa auda de fotbalul romanesc.

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2017, o cantitate de titei de 7,03 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 229.900 tep (3,4%) mai mare fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de…

- Lovitura pentru Gheorghe Falca: PNL mai pierde un primar, pe Gheorghe Feies. Este vorba despre primarul orasului Sebis, personalitate marcanta a actualului PNL. Gheorghe Feies a adunat mai multe mandate la conducerea primariei orasului Sebis si a fost lider al alesilor locali ai fostului PDL si PNL…

- Alegerile generale din Italia de la 4 martie - in care partidele eurosceptice ar urma sa inregistreze rezultate bune, peste așteptari- ar putea submina fatal Uniunea Europeana, a declarat liderul francez...

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele 11 luni ale anului trecut, peste 4,29 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 12,3% (469.900 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). …

- Iarna mai asteapta pana sa-si intre cu adevarat in drepturi. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul, spune meteorologii. Abia luna februarie va fi o una autentica de iarna, informeaza Romania TV . „Prima decada a acestei luni aduce un regim de temperaturi placut, ore cu soare,…

- 3GPP, organizatia care defineste standardele in industrie pentru tehnologiile care vor urma standardului 4G/LTE, a finalizat primele specificatii pentru echipamentele 5G. Acestea se aplica pentru echipamentele telecom si radio, smartphone-uri si componentele pentru telefoane. Astfel, in 2018 serviciile…

- Noua Zeelanda si Australia au intrat in noul an, la ora 13.00, respectiv 15.00 ora Romaniei. Revelionul a fost sarbatorit cu spectacole de artificii impresionante in Auckland si in Sydney. Noua Zeelanda a intrat in noul an la 11.00 GMT, adica ora 13.00 in Romania. Trecerea in 2018 a…

- Romania a atras in acest an 3,3 miliarde de euro din banii alocati prin programele speciale din agricultura si dezvoltare rurala, sectorul "bifand" si in 2017 prima pozitie la nivel national in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene.

- Italia este destinatia catre care se indreapta cei mai multi romani in perioada 21 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018 si unde raman pentru aproximativ cinci zile, reiese dintr-un studiu momondo.ro, remis presei. Potrivit studiului, un interes crescut al românilor se îndreaptă anul acesta…

- Piata auto romaneasca ar putea depasi, pentru prima data in ultimii 9 ani, pragul de 150.000 de unitati vandute, informeaza Asociatia Producatorilor si Inportatorilor Auto (APIA). „Avand in vedere faptul ca, in ultimii 2 ani, in luna decembrie, piata autovehiculelor noi din Romania a…

- Doi romani participa la Campionatul Mondial de Snowboard: Adrian Teodorescu și Toma Zaharescu concureaza la Cortina d’Ampezzo. Adrian Teodorescu alearga in concursurile de viteza pe doua roți, unde performeaza excelent la SuperSport 600. Pe de alta parte, Adi este un sportiv de top mondial, unul din…

- Scurta lecție de istorie a monarhiei din Romania. Statuia lui Carol I din București, considerata in primele zece sculpturi ecvestre din lume a fost topita de comuniști pentru a se ridica statuia lui Lenin!

- ♦ Industria a crescut in primele zece luni din an fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 8,2% (brut) cea mai puternica crestere din 2007 incoace pe fondul avansului cereri interne si a revenirii Europei, principala destinatie a exporturilor Romaniei. Fata de octombrie trecut cres­te­rea…

- In primul episod al serialului ,, Romani pana la moarte ” mergem in Botoșani, unul dintre cele mai sarace județe din Romania, de unde mii de oameni pleaca anual la munca peste hotare. Printre ei s-a numarat și Edy. Un telefon primit la miezul nopții i-a anunțat pe unchiul și matușa lui, cele mai apropiate…

- Un articol publicat pe site-ul publicaței New Europe, cu sediul la Bruxelles, analizeaza campania anticorupție din România, în contextul controverselor aparute, în ultima perioada, ,,la nivel înalt". ,,Lupta împotriva coruptiei din România arata…

- Aflat in cautarea unei solutii pentru relansarea carierei fiului sau, Gica Hagi a anuntat, vineri, ca Viitorul reprezinta una dintre optiunile pe care Ianis Hagi le va lua in calcul in aceasta iarna. Daca initial a strambat din nas la oferta facuta de Pescara, club din Serie B, "Regele" a admis…

- Vanzarile de haine, incalțaminte și accesorii contrafacute in Uniunea Europeana sunt de aproape 10% din totalul vanzarilor din acest sector in UE, arata un studiu realizat de The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), agenția europeana pentru proprietatea intelectuala.

- SPECTACOL… Brasovul va gazdui, pe 18 decembrie, cea mai importanta gala de lupte din acest an, MMA All Stars, la care va participa si vasluianul Lascar Corneliu. Peste 20 de sportivi din tari precum Serbia, Canada, Brazilia, Croatia, Italia si Romania si-au dat intalnire luni, 18 decembrie, in Brasov,…

- "Doamna Maria M., 69 de ani, a decedat in aceasta dimineata la spitalul din Alba-Iulia din cauza lipsei de imunoglobuline. Astazi, in Romania, tara cu a 3-a cea mai mare crestere economica de pe glob si cea mai mare din Europa", scrie Voiculescu. El sustine ca nu este singurul caz care era…

- Ilie Nastase a fost dat afara din zona oficiala de la parada de 1 Decembrie. Imaginile cu jandarmii care nu i-au permis acestuia sa intre la tribuna oficiala au fost postate de jurnalistul Malin Bot. Fostul tenismen a facut primele declarații in direct la tv, despre ceea ce s-a intamplat la parada organizata…

- Toata lumea iși aduce aminte de scandalul pe care l-a iscat Cristian Boureanu in urma cu șase luni, cand s-a luat la cearta cu un polițist, totul culminand cu o reținere de aproape 2 luni. Dupa ce a mancat bataie de la omul legii, Cristi Boureanu ia acum lecții de autoaparare. La 6 luni de la incidentul…

- Vienna Insurance Group a inregistrat, in primele trei trimestre din acest an, prime brute subscrise in valoare de 373,4 milioane de euro in Romania, in scadere cu 4,7% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. In schimb, profitul inainte de impozitare a crescut, in aceeasi perioada, cu aproape…

- „Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat pe 29 noiembrie cererea de finantare pentru proiectul „Modernizarea instalatiilor pe Magistralele 1,2, 3 si TL Metrou – Instalatii control acces” depus de Metrorex in calitate de beneficiar al finantarii…

- Marile fronturi interne ale Europei nu iau pauza, iar noi, pariorii, suntem la fel de entuziasmati precum in zilele de weekend. Avem parte de meciuri de calibru din Premier League si Ligue 1, dar si de numeroase dispute din rundele preliminare de Cupa din Italia, Spania si inclusiv Romania.A

- Posta a livrat 15.000 de colete pe zi de Black Friday Compania Nationala Posta Romana (CNPR) a triplat numarul de colete livrate de Black Friday, in parteneriat cu Emag, fata de aceeasi perioada a anului precedent. „Am reusit sa livram peste 120.000 de colete clientilor. Numai în…

- La Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va avea loc miercuri, 29 noiembrie, incepand cu ora 12.00, vernisajul Salonului internațional de machete statice. In cadrul salonului vor fi expuse peste 400 de machete inspirate din mai multe domenii, precum aviație, nave, vehicule sau science-fiction. Ele…

- Fostul deputat Ninel Peia sustine ca un milion de refugiati ar urma sa vina aici ca sa ocupe locul celor patru milioane de romani plecati la munca in strainatate. La Brno, unde s-au reunit reprezentantii partidelor nationaliste din noua tari UE, Noua Dreapta a proclamat ca "de aici, din estul Europei,…

- Diferențele de consum de medicamente inovatoare in mai multe arii terapeutice majore demonstreaza ca Romania se afla nu doar in urma unor țari dezvoltate din vestul Europei, dar și in urma multor țari din regiunea central și est-europeana, conform studiului IQVIA (QuintilesIMS), „Accesul pacienților…

- Stela Popescu a murit! Actrita avea 81 de ani Stela Popescu a murit, informeaza Antena 3. Stela Popescu era una dintre cele mai indragite actrite de comedie din Romania. Potrivit primelor informatii a fost gasita moarta in curtea casei. Stela Popescu avea 81 de ani. UPDATE Fata Stelei Popescu…

- Peste 1,2 miliarde de persoane ce utilizeaza Facebook sunt conectate la o mica afacere dintr-o alta tara, sustine reteaua de socializare. Iar in Romania, circa 70% dintre utilizatorii de pe Facebook sunt conectati cu cel putin un IMM dintr-o tara straina. Primele cinci tari ale caror IMM-uri atrag cel…

- Președintele de onoare al Targului Gaudeamus 2017, dramaturgul și jurnalistul Matei Vișniec, a afirmat miercuri, in deschiderea salonului, ca Romania este extrem de competitiva pe plan cultural, subliniind ca, alaturi de carte și cultura, cimentul mental al Europei este creativitatea. "România…

- Simona Halep (26 de ani) se afla in fruntea clasamentului pentru a 7-a saptamana la rand, avand cu 40 de puncte mai mult decat urmaritoarea Garbine Muguruza din Spania. E deja cunoscut faptul ca nu se mai poate intampla nimic la varful ierarhiei pana la finalul anului, pentru ca jucatoarele importante…

- În economia de astazi, definita de mobilitate, companiile au posibilitatea de a interactiona cu noi clienti, multi dintre acestia locuind în orase, regiuni sau tari diferite. De fapt, peste 1,2 miliarde de persoane ce utilizeaza Facebook sunt conectate la o mica afacere dintr-o alta…

- Marius Vecerdea a ratat din nou președinția Federației Romane de Tenis la care aspira cu vigoare. La noua runda de alegeri, presedinte a fost investit tot George Cosac. Vecerdea, remarcat in...

- Noul antrenor al nationalei de baschet masculin a Romaniei, macedoneanul Zare Markovski, a convocat 16 jucatori pentru primele doua partide din grupa D a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2019, cu Italia si Olanda. Pentru americanul naturalizat Giordan Watson vor fi primele meciuri…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmerie, Ciprian Aldea, o persoana a sunat la ora 14.38 la 112 si a anuntat ca o vulpe a intrat intr-un magazin cu produse cosmetice dintr-un complex comercial. Vulpea a iesit repede si s-a refugiat pe un camp din apropiere.…

- "Continuarea relaxarii fiscale și salariale in anul 2018 va pune in pericol nu numai incadrarea in criteriile de convergența nominala, ci și respectarea indicatorilor din tabloul de bord monitorizat de Comisia Europeana in cadrul Semestrului European. Daca in 2014 și 2015 Romania indeplinea 13 din 14…

- Naționala U21 a Romaniei a obținut o remiza in fața Portugaliei, 1-1, in partida contand pentru preliminariile Euro 2019. Se anunța o noua generație foarte buna: Romania a dominat Portugalia ca pe o echipa de liga inferioara și pastreaza șanse mari de calificare la Euro 2019 din Italia N-om avea noi…

- Clubul Sportiv „Florin Teodorescu” organizeaza, in acest weekend, doua concursuri internaționale de culturism și fitness, la Lugoj și la Timișoara. Sambata, 11 noiembrie, municipiul Lugoj va gazdui cea de-a XII-a ediție a Concursului „Classic Florin Teodorescu”. Competiția se va desfasura,…

- Ministrul muncii, Lia Olguța Vasilescu face declarații pentru romanii din diaspora. Aceasta a demonstrat ca salariul incasat de angajat nu ar trebui sa scada din cauza modificarilor codului fiscal, doar daca angajatorul dorește acest lucru Lia Olguța Vasilescu a fost intrebata daca angajatorii…