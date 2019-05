Stiri pe aceeasi tema

- Agentia oficiala de presa din Turcia, Anadolu, relateaza ca autoritatile au stabilit legaturi intre o "organizatie terorista" si responsabili ai unor birouri de vot care au participat la scrutinul municipal de la Istanbul, castigat de opozitie, potrivit AFP, scrie Agerpres.Citește și: Sondaj…

- Agentia oficiala de presa din Turcia, Anadolu, relateaza ca autoritatile au stabilit legaturi intre o "organizatie terorista" si responsabili ai unor birouri de vot care au participat la scrutinul municipal...

- Agentia oficiala de presa din Turcia, Anadolu, relateaza ca autoritatile au stabilit legaturi intre o "organizatie terorista" si responsabili ai unor birouri de vot care au participat la scrutinul municipal de la Istanbul, castigat de opozitie, potrivit AFP. Alegerile municipale de la…

- Liderul principalului partid de opozitie din Turcia (CHP, social-democrat), Kemal Kilicdaroglu, a fost atacat violent duminica de o multime la funeraliile unui soldat ucis in cursul unor lupte impotriva rebelilor kurzi, au anuntat CHP si agentia de presa Anadolu, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește…

- Kemal Kilicdaroglu, liderul CHP, principalul partid de opozitie din Turcia, a fost atacat de mai multi barbati, duminica, la Ankara. Kilicdaroglu, care participa la inmormantarea unui soldat turc ucis in confruntarile cu PKK, a fost scos cu greu din multime de fortele de ordine, relateaza Reuters,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat miercuri ca 30.559 de persoane se afla in inchisoare pentru presupusa lor implicare in tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza DPA. Ankara sustine ca in spatele puciului esuat din iulie 2016 s-a aflat clericul Fethullah…

- Dupa ce Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al lui Recep Tayyip Erdogan a pierdut alegerile pentru primariile marilor orase turce Ankara si Istanbul, cotidianul german Frankfurter Rundschau a comentat ca rezultatele alegerilor municipale au aratat ca presedintele turc poate fi invins, informeaza…

- Dupa ce Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al lui Recep Tayyip Erdogan a pierdut alegerile pentru primariile marilor orase turce Ankara si Istanbul, cotidianul german Frankfurter Rundschau a comentat ca rezultatele alegerilor municipale au aratat ca presedintele turc poate fi invins, informeaza…