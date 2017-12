Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, sambata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile…

- Liderul destituit al Cataloniei vrea sa revina in Spania. Carles Puigdemont i-a cerut guvernului spaniol sa-i permita intoarcerea in țara, pentru a putea fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii, care are loc pe 23 ianuarie, relateaza Reuters. Carles Puigdemont a condus executivul…

- Seful Guvernului spaniol Mariano Rajoy a respins vineri cererea fostului presedinte separatist catalan Carles Puigdemont de a se intalni in urma victoriei taberei separatiste in Catalonia, relateaza AFP.Intrebat ce parere are despre propunerea unui dialog prezentata de Puigdemont la Bruxelles,…

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si exilat la Bruxelles, a cerut vineri sa fie ascultat de institutiile europene, la o zi dupa victoria separatistilor in alegerile din Catalonia, si s-a declarat dispus sa se intalneasca cu seful Guvernului spaniol Mariano…

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si exilat la Bruxelles, a cerut vineri sa fie ascultat de institutiile europene, la o zi dupa victoria separatistilor in alegerile din Catalonia, si s-a declarat dispus sa se intalneasca cu seful Guvernului spaniol Mariano Rajoy…

- Seful guvernului spaniol Mariano Rajoy a respins vineri propunerea fostului lider secesionist Carles Puigdemont de a avea o intrevedere dupa victoria taberei separatiste in alegerile din Catalonia, informeaza AFP. Intrebat cu privire la propunerea de a dialoga lansata de Puigdemont la…

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si aflat la Bruxelles, a cerut vineri sa fie ascultat de institutiile europene, la o zi dupa victoria separatistilor in alegerile din Catalonia, si s-a declarat dispus sa se intalneasca cu seful Guvernului spaniol Mariano Rajoy…

- Liderul catalan destituit de catre Madrid, Carles Puigdemont, i-a propus vineri sefului guvernului central spaniol, Mariano Rajoy, sa se intalneasca in afara Spaniei, dupa victoria taberei sale separatiste la alegerile care au avut loc joi in regiunea Catalonia, relateaza AFP si Reuters. …

- Va fi o noua zi de foc pentru Catalonia. Cetatenii regiunii secesionista vor merge, joi, la urne pentru a-si alege noul guvern. Aflat în exil, în Belgia, fostul lider catalan, Carles Puigdemont, si-a îndemnat sustinatorii sa iasa la vot. Cele mai recente sondaje, însa,…

- Carles Puigdemont si fostii ministri din Executivul catalan, cu mandate europene de arestare pe numele lor, vor ramâne în Belgia cel putin pâna la 21 decembrie, atunci când vor avea loc alegerile regionale din Catalonia. Indiferent ce decizie va lua justitia belgiana…

- Partidul Democrat din Catalonia condus de Carles Puigdemont se pregatește de alegeri anticipate. Fostul lider transmite de la Bruxelles ca vrea sa fie candidatul formațiunii la urmatorul scrutin, cu toate ca se afla in mijlocul unei proceduri de extradare.

- Aflat la Bruxelles, Carles Puigdemont a fost intrebat intr-un interviu acordat publicatiei Le Soir, daca, pentru el, variantele sunt "independenta Cataloniei ori moartea"."Niciodata! Eu inca sunt favorabil unui acord. La originea acestei crize este invalidarea, in anul 2010, a statutului…

- Carles Puigdemont, liderul catalan, si alti fosti patru ministri ai Guvernului regiunii Catalonia s-au predat duminica politiei belgiene, informeaza The Independent, citat de gandul.info. Procurorul general al Spaniei a cerut, joi, emiterea unui mandat european de arestare pe numele fostului lider catalan…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a declarat vineri ca este pregatit sa candideze in cadrul alegerilor anticipate din Catalonia programate pentru 21 decembrie, desi se afla in Belgia, iar pe numele lui o instanta spaniola a emis un mandat european de arestare.

- Un judecator din Spania a emis mandate de arest pe numele fostului lider separatist din Catalonia, Carles Puigdemont, și a patru foști consilieri de-ai lui, care se afla acum in Bruxelles, Belgia. Judecatorul Carmen Lamela a emis și o cerere catre procurorul din Belgia pentru a-i reține și a trimis…

- Fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, care a parasit Spania si s-a adapostit in Belgia dupa guvernul sau a fost destituit dupa declararea unilaterala a independentei, spune ca este pregatit sa candideze la alegerilor regionale din 21 decembrie, relateaza Reuters. Un judecator spniol a emis…

- Fostul lider al executivului regional catalan, Carles Puigdemont, pe numele caruia Parchetul spaniol a emis un mandat european de arestare dupa incercarea de proclamare a independenței Cataloniei, a anunțat vineri ca este ''pregatit'' sa candideze la alegerile regionale anticipate convocate de guvernul…

- Un fost ministru din cabinetul catalan al lui Carles Puigdemont a recunoscut marti ca regiunea Catalonia nu era pe deplin pregatita pentru independenta autoproclamata vineri de parlamentul regional, informeaza AFP. 'Acest proces de independenta (...) a plecat de la iluzia ca va fi unul usor, care…

- "La birou, pentru a-mi asuma responsabilitațile incredințate de poporul Cataloniei", a scris pe Twitter Josep Rull, responsabil cu infrastructura, lucrarile publice și transporturile, in guvernul destituit al liderului separatist Carles Puigdemont.In fotografia care insoțește textul Josep…

- "La birou, pentru a-mi asuma responsabilitațile incredințate de poporul Cataloniei", a scris pe Twitter Josep Rull, care este responsabil de infrastructura, lucrari publice și transporturi in guvernul destituit al liderului separatist Carles Puigdemont. In fotografia care insoțește textul…

- Fostul vicepremier al Guvernului regional catalan, Oriol Junqueras, a subliniat, duminica, ca Puigdemont este si va ramâne liderul Cataloniei, iar masurile Guvernului spaniol sunt antidemocratice, relateaza El Mundo, potrivit Mediafax. ”Carles Puigdemont este si va ramâne…

- Un reprezentant al guvernului de la Madrid a anunțat, sambata, ca nu se vor opune participarii lui Carles Puigdemont la alegerile anticipate organizate pe 21 decembrie, scrie Reuters. Dupa ce Puigdemont a ținut, sambata un discurs in care a declarat ca va continua sa lucreze pentru a construi o țara…

- Guvernul spaniol a anuntat, sambata, ca nu se va opune participarii lui Carles Puigdemont la alegerile regionale din decembrie, purtatorul de cuvant al executivului afirmand, pentru Reuters TV, ca daca fostul lider catalan vrea sa continue in politica, ceea ce are dreptul sa faca, ar trebui sa se…

- Apelul lui Carles Puigdemont, seful destituit al guvernului catalan, pentru o "opozitie democratica" impotriva tutelei directe a Madridului constituie un semn al totalei sale iresponsabilitati, a notat partidul aflat la putere in Spania, Partidul Poporului, pe pagina sa de Twitter, informeaza dpa,…

- Euro s-a depreciat vineri si a marcat in aceasta saptamana cel mai amplu declin din 2017, la o zi dupa ce Banca Centrala Europeana (BCE) a decis sa prelungeasca achizitiile de obligatiuni si a semnalat ca va mentine politica monetara ultra-relaxata, transmite Reuters, potrivit news.ro.Tensiunile…

- Actiunile companiilor listate la Bursa de la Madrid si-au accelerat pierderile, randamentele obligatiunilor guvernamentale spaniole pe zece ani sunt la un nivel ridicat, iar euro s-a depreciat fata de dolar, dupa ce, vineri, Parlamentul de la Barcelona a declarat unilateral independenta de Spania…

- Șeful guvernului spaniol, conservatorul Mariano Rajoy, a cerut vineri în Senat permisiunea de a-l destitui pe liderul Cataloniei, Carles Puigdemont, și întreg executivul acestuia, pentru a contracara planurile lor de independența, relateaza AFP citata de Agerpres. Rajoy a cerut…

- "Pentru a rezolva ceea ce guvernul central califica drept situație grava extraordinara se va crea o situație extraordinara inca și mai grava prin suspendarea autonomiei politice a Cataloniei", subliniaza el in scrisoare, in care avertizeaza ca subordonarea Cataloniei contravine Constituției spaniole.…

- Liderul provinciei spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, a anulat o vizita planificata la Madrid saptamana aceasta pentru a se adresa Senatului spaniol, a anunțat miercuri guvernul catalan, relateaza dpa și AFP. Foto: (c) RUBEN MORENO GARCIA / GENERALITAT DE CATALUNYA / EPA Marți,…

- Una dintre prioritatile guvernului spaniol este restabilirea 'normalitatii si legalitatii' in regiunea Catalonia, a declarat miercuri in parlament premierul Mariano Rajoy, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. El a mai spus ca, prin exercitarea conducerii directe, guvernul de la Madrid vrea…

- Una dintre prioritațile guvernului spaniol este restabilirea 'normalitații și legalitații' in regiunea Catalonia, a declarat miercuri in parlament premierul Mariano Rajoy, potrivit Reuters. El a mai spus ca, prin exercitarea conducerii directe, guvernul de la Madrid vrea sa evite noi pagube…

- Ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis, a declarat duminica ca spera ca locuitorii Cataloniei vor ignora eventuale instructiuni din partea conducerii regionale dupa ce Spania va aplica suspendarea autonomiei regiunii, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Tot ceea ce guvernul incearca…

- Consiliul de miniștri al Spaniei, reunit sambata in ședința de urgența, a decis sa ceara Senatului sa autorizeze destituirea liderului separatist Carles Puigdemont și a guvernului catalan, ale carui puteri vor fi exercitate, 'in principiu, de miniștrii (din guvernul central) atat timp cat va dura…

- Liderul executivului catalan, Carles Puigdemont, a declarat sâmbata seara ca va convoca Parlamentul regional pentru "a dezbate si decide" un raspuns la masurile contra procesului de independenta si cu obiectivul de "a apara institutiile" din Catalonia, transmite agentia…

- Cateva mii de oameni s-au adunat in centrul Barcelonei, pe Passeig de Gracia, dar și in zona Rambla. Oamenii sunt foarte suparați din cauza deciziei guvernului central. Șeful guvernului spaniol, Mariano Rajoy a anunțat sambata ca Spania a suspendat autonomia Cataloniei. Astfel, prima masura…

- Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, a anuntat sambata convocarea de alegeri regionale in Catalonia in termen de sase luni, pentru revenirea la ”normalitate”, precizand ca puterile administratiei catalane vor fi transferate guvernului central, transmit Reuters si AFP.

- UPDATE - Rajoy anunta aplicarea articolului 155, care permite suspendarea autonomiei Cataloniei si instituirea controlului direct al Guvernului de la Madrid. Carles Puigdemont va face o declaratie la ora 22.00 "Articolul 155 este constitutional. Se aplica doar in circumstante exceptionale.…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a afirmat sambata ca puterile administratiei catalane vor fi transferate guvernului central si vor fi organizate alegeri regionale anticipate in Catalonia in termen de sase luni, transmite Reuters.

- Șeful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, a anunțat sambata convocarea de alegeri regionale in Catalonia in termen de șase luni, pentru revenirea la 'normalitate', precizand ca puterile administrației catalane vor fi transferate guvernului central, transmit Reuters și AFP Consiliul de miniștri,…

- Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, spaniol a anuntat sâmbata organizarea de alegeri regionale în Catalonia în termen de sase luni, precizând ca puterile administratiei catalane vor fi transferate guvernului central, transmit Reuters si AFP. Știre în curs…

- Șeful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, spaniol a anunțat sambata organizarea de alegeri regionale in Catalonia in termen de șase luni, precizand ca puterile administrației catalane vor fi transferate guvernului central, transmit Reuters și AFP. AGERPRES

- Guvernul spaniol si opozitia socialista (PSOE) au convenit ca in ianuarie 2018 sa fie organizate alegeri regionale in Catalonia, in cadrul setului de masuri extraordinare menite sa impuna temporar administrarea directa a regiunii, a anuntat vineri politiciana socialista spaniola Carmen Calvo, intr-un…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy va prezida sambata o reuniune speciala a guvernului de la Madrid pentru a declanșa procesul de suspendare a autonomiei Cataloniei, dupa ce liderul executivului catalan Carles Puigdemont a refuzat sa renunțe in mod oficial la campania pentru secesiunea regiunii.…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont nu va respecta al doilea ultimatum dat de guvernul spaniol, acela de a renunta oficial la demersurile pentru independenta Cataloniei pana joi 19 octombrie, la ora locala 10:00 (08:00 GMT), a relatat joi cotidianul La Vanguardia, citat de dpa, informeaza…

- Guvernul spaniol va prelua controlul asupra Cataloniei și o va conduce direct daca liderul executivului catalan Carles Puigdemont nu va renunța oficial, pana joi la ora locala 10:00 (08:00 GMT), la demersurile privind independența, a declarat luni vicepremierul spaniol Soraya Saenz de Santamaria,…

- Raspunsul primit luni dimineata de guvernul spaniol de la liderul executivului catalan Carles Puigdemont la cererea de a preciza clar daca a proclamat sau nu independenta Cataloniei saptamana trecuta nu este valid, a declarat luni ministrul justitiei spaniol Rafael Catala, relateaza Reuters, EFE…

- Criza din Catalonia se prelungește. Liderul catalan Carles Puigdemont a evitat sa ofere un raspuns clar asupra independenței regiunii, in urma ultimatumului impus de Madrid. Totodata, el a cerut negocieri cu Guvernului condus de Mariano Rajoy, de pe poziții egale. Guvernul condus de Mariano Rajoy l-a…

- Premierul catalan, Carles Puigdemont, i-a trimis o scrisoare premierului Spaniei, Mariano Rajoy, luni dimineața, informeaza presa spaniola.Liderul catalan nu clarifica problema pretențiilor la independența, așa cum ceruse Rajoy, ci solicitata prelungirea negocierilor. Știre in curs…

- Guvernul regional al Cataloniei este pregatit sa poarte discutii pe tema independentei - fara conditii prealabile - cu Madridul, a declarat miercuri liderul separatist catalan Carles Puigdemont pentru CNN, scrie The Associated Press.Puigdemont a spus deja in mai multe randuri ca dreptul la…

- Liderul executivului din Catalonia, Carles Puigdemont, se va adresa marți, 10 octombrie, plenului parlamentului regional, a anunțat vineri o purtatoare de cuvant parlamentara de la Barcelona, transmite Reuters. Surse parlamentare au declarat ca Puigdemont a cerut sa se prezinte marți…