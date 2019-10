Stiri pe aceeasi tema

- ”M-aș fi mirat ca dl. Ponta sa fie consecvent pana la capat. Dar inca sper ca domnia sa sa se fi maturizat dupa experiența din 2014 și 2015 și sa reușeasca totuși sa fie consecvent macar acum, daca tot a dat jos Guvernul Dancila. Ca fost premier, ar trebui sa știe ce inseamna ca Romania sa intre…

- „Din punctul meu de vedere, alegerile trebuie facute la termen. Dupa ce ca nu avem un Guvern, mai intram și in alegeri anticipate?! Incotro vrem sa ducem aceasta țara – il intreb pe domnul președinte. Vad ca dumnealui nu are in program decat noi crize. Am facut o criza guvernamentala, hai sa facem…

- „Guvernul acesta (n.r. Guvernul Orban), daca va trece vreodata, eu incep sa am mari dubii, este favorabil PSD și profund nefavorabil romanilor. Cu siguranța, in urmatoarele șase luni, lumea se va lamuri. Sunt partide politice care vor intra la guvernare și vor ieși peste patru, cinci luni, in preajma…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, afirma ca partidul isi doreste sa se incheie aceasta perioada de instabilitate. "Daca unii incep sa joace tot felul de dansuri din acestea de cochetarie si nu intra in forta pentru investirea unui nou guvern, practic este tinut in viata Guvernul Dancila, ceea…

- Ludovic Orban a anunțat echipa cu care va merge la consultarile de la Cotroceni: președintele PNL, Ludovic Orban, vicepreședinții, Raluca Turcan, Rareș Bogdan, secretarul general Robert-Ionatan Sighiartau, liderul senatorilor PNL, Florin Cițu și senatorul PNL, Iulian Dumitrescu. ”Noi avem construita…

- Klaus Iohannis are, vineri, consultari cu partidele parlamentare, in vederea formarii unui nou Guvern, dupa ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzura. Singurii care nu vor fi prezenți la Cotroceni sunt social-democrații, deoarece nu a existat un mandat in CEx pentru a participa la consultari,…

- Judecatorii Curții Constituționale au inceput sa emita motivarile pentru acceptarea candidaturilor pentru cei respinși de BEC, in cursa prezidențiala. In motivarea admiterii candidaturii lui Alexandru Cumpanașu, judecatorii CCR arata ca atat Biroul Electoral Central, cat și judecatorii CCR nu pot…