Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a lansat vineri un apel catre electorat pentru a se prezenta la vot la alegerile parlamentare din Ungaria, programate pentru 8 aprilie, estimand ca miza este nu numai viitorul guvern, ci si optiunea de a ramane o tara suverana sau a deveni una condusa de un 'guvern…

- Premierul ungar Viktor Orban a apreciat vineri ca tara sa 'a castigat timp' in dezbaterea privind repartizarea solicitantilor de azil intre statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, subiect discutat joi seara de liderii statelor UE reuniti la Bruxelles in Consiliul European…

- Grupul MOL și JSR Corporation anunta inaugurarea fabricii de cauciuc sintetic (S-SBR). Combinatul utilizeaza tehnologie de ultima ora și va produce anual 60.000 de tone de cauciuc sintetic, creand peste 100 de noi locuri de munca. Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, Președintele și Directorul General…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson a catalogat luni ”tot mai absurde” dezmintirile Rusiei cu privire la implicarea sa – acuza Londra – in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, iar Kremlinul a indemnat regatul sa-si dovedeasca acuzatiile cu probe sau sa prezinte scuze, relateaza AFP.…

- Ungaria incearca sa construiasca relatii ”civilizate” pe baza de ”respect reciproc” cu Romania, dar masuri precum recenta interzicere a intrarii unui cetatean ungar, oficial al Consiliului National Secuiesc, in aceasta tara ”nu va ajuta la acest proces”, a declarat sambata ministrul de externe ungar…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, foarte probabil nu va obtine o majoritate de doua treimi din parlament la alegerile din aprilie, asa cum s-a intamplat la precedentele doua scrutine, din cauza unei coordonari mai mari in randul partidelor de opozitie si a unei anume oboseli a electoratului,…

- Premierul ungar Viktor Orban sustine ca economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si afirma ca tara sa nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes. Acesta…

- Printr-o lege din 2013, Budapesta a impus incetarea contractelor care permiteau cetatenilor tuturor statelor din Uniunea Europeana sa beneficieze de profituri de pe urma terenurilor agricole din Ungaria. Potrivit legislatiei ungare, astfel de contracte sunt permise doar intre rudele apropiate. Efectul…

- Viktor Orban, care a luat cuvantul la o lansare de carte la Academia ungara de stiinte de la Budapesta, a avertizat impotriva "incercarilor" de ingradire a competentelor statelor membre si de construire a unor "State Unite ale Europei". Potrivit premierului ungar, Comisia Europeana "s-a…

- Se vorbeste mult, in ultimele zile despre DNA si despre seful acestei structuri; de la vladica pana la opinca, toata lumea are o opinie despre cat de bine sau de rau ne este cu aceasta DNA. Ei bine, eu nu o sa va plictisesc cu propria mea parere despre acest subiect, ci o sa va spun o poveste…

- "Este meritul politicii promovate de premierul Ungariei, Viktor Orban, ca a indreptat atentia tuturor asupra necesitatii apararii frontierelor Schengen", a declarat ministrul ceh de externe, Martin Stropnicky. Raspunzand la intrebarea privind situatia Ungariei premergator adoptarii unei pozitii ferme…

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban, scrie Reuters. „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit Ungaria pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, scrie Reuters, citat de News.ro . „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat, vineri, ca va solicita Uniunii Europene rambursarea a cel putin jumatate din cheltuielile pentru protejarea frontierelor, care s-au ridicat la peste un miliard de euro pe fondul crizei migratiei, relateaza agentia MTI. Viktor Orban…

- Viktor Orban a fost prezent la Bruxelles pentru reuniunea sefilor de stat sau de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, organizata de catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk."Am cheltuit peste un miliard de euro pentru protectia frontierelor. Nu ne protejam…

- Majoritatea statelor membre ale ONU sunt fie tari de origine ale migrantilor, fie tari de tranzit, prin urmare ele au interesul ca migratia sa nu fie oprita, ci organizata, si sustin un pachet in acest sens aflat in prezent in dezbatere in cadru ONU, a declarat miercuri la Budapesta ministrul ungar…

- "Uniunea Europeana are o noua propunere privind migratia, care nu este buna pentru noi, deoarece in centrul acesteia este asezata relocarea obligatorie a imigrantilor in tarile membre ale UE", a declarat luni, la Sofia, premierul Ungariei, Viktor Orban, dupa incheierea discutiilor cu premierul Bulgariei,…

- Presedintia bulgara a Consiliului UE se afla in fata unei provocari istorice, intrucat Uniunea Europeana are sansa de a face un pas decisiv in directia integrarii regiunii Balcanilor, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere la Sofia cu omologul sau bulgar Boiko Borisov, relateaza…

- Presedintia bulgara a Consiliului UE se afla in fata unei provocari istorice, intrucat Uniunea Europeana are sansa de a face un pas decisiv in directia integrarii regiunii Balcanilor, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere la Sofia cu omologul sau bulgar Boiko Borisov, relateaza…

- Intensificarea relatiilor dintre Bucuresti si institutiile comunitare Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila merg, saptamâna aceasta, separat la Bruxelles, în contextul recentelor dezbateri legate de justitia din România, în care s-au implicat si oficiali…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca 'nu ne-am incheiat inca munca' si 'mai avem multe de facut', dar si ca politica din tara sa a scapat de 'euro-bla-bla', de 'liberalismul…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…

- Presedintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat, sambata, la RFI, referindu-se la autosesizarea Consiliului in cazul declaratiei Vioricai Dancila, ca in astfel de spete relevanta este functia persoanei respective si ca nu orice cetatean este premierul Romaniei.Presedintele CNCD a precizat ca,…

- Premierul Viorica Dancila nu a confirmat prezența la audierea programada de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii pe data de 20 februarie, a anuntat, sambata, președintele Consiliului, Csaba Asztalos. „Deocamdata nu a confirmat. Din surse publice știu ca se deplaseaza la Bruxelles și in…

- Uniunea Europeana trebuie sa se concentreze pe cauzele profunde ale migratiei, iar simpla aplicare a unor cote de refugiati acceptati de statele membre ale UE nu va solutiona criza in acest domeniu, a estimat vineri seful diplomatiei poloneze Jacek Czaputowicz, transmite agentia de presa poloneza…

- ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese nationale. Nicio tara nu poate fi independenta daca ea poate fi santajata prin mijloace financiare'', a spus Orban intr-o intalnire cu parlamentarii formatiunilor Fidesz si KDNP, desfasurata la Visegrad, in nordul Ungariei.Din…

- Un articol aparut în publicația electronica &"Hungarian Free Press&" prezinta felul în care premierul Ungariei, Viktor Orbán, altfel un critic vocal al Bruxelles-ului la el acasa, s-ar folosi de Uniunea Europeana ca de o

- Uniunea Europeana trebuie sa depuna mai mult efort in intengrarea statelor din Balcani, a declarat vineri premierul Ungariei, Viktor Orban, adaugand ca Budapesta ca incerca sa accelereze dezvoltarea Serbiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul sarb Ana Brnabic, Viktor Orban a multumit Serbiei pentru ajutorul oferit in oprirea migratiei de-a lungul granitelor sudice ale Ungariei. Daca va fi nevoie, Ungaria va ajuta de asemenea Serbia la controalele la frontiera de sud, a adaugat el.Orban…

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa, Viktor Orban a informat ca…

- In ce sens? Incepand cu 2 ianuarie, Fidesz a demarat o strangere de fonduri pentru „apararea” Ungariei de „Planul Soros”. Sute de scrisori au fost trimise pe adresele cetațenilor care susțin partidul de guvernamant, cerandu-le sa aduca o contribuție financiara la aceasta campanie. Pana in prezent,…

- 'Putem observa indiciile legislatiei ascunse, raspandite in Uniunea Europeana, care urmareste sa reduca puterile statelor membre', a spus Volner. 'Mercenarii lui Soros se cred adesea deasupra legii si sunt hotarati sa modeleze sistemul juridic al Ungariei in functie de dorintele patronului lor',…

- 'Putem observa indiciile legislatiei ascunse, raspandite in Uniunea Europeana, care urmareste sa reduca puterile statelor membre', a spus Volner. 'Mercenarii lui Soros se cred adesea deasupra legii si sunt hotarati sa modeleze sistemul juridic al Ungariei in functie de dorintele patronului…

- Liderii statelor grupului de la Visegrad (Ungaria, Slovacia, Cehia si Polonia), reuniti vineri la Budapesta, au estimat ca Uniunea Europeana are nevoie de un ''nou proiect'', în care sa fie ascultata si parerea tarilor central-europene si care sa se concretizeze într-o alianta…

- Mii de elevi si studenti din Ungaria au manifestat vineri în fata parlamentului de la Budapesta pentru a cere reformarea sistemului de educatie, despre care spun ca nu îi pregateste pentru viata din secolul 21, relateaza Reuters. Tinerii au spus ca sistemul este concentrat…

- Ministrul ungar a indicat totodata ca activitatile celor care "organizeaza imigratia" ar putea fi restranse in baza noilor legi, care vizeaza "indeplinirea cerintelor" reiesite din "consultarea nationala" lansata de guvern. Purtatorul de cuvant guvernamental Zoltan Kovacs a numit noul proiect legile…

- iderul principalei formatiuni de opozitie din Ungaria, Jobbik (nationalist radical) a acuzat marti guvernul ungar ca a indus în eroare opinia publica în legatura cu migratia. Gabor Vona a lansat aceasta acuzatie dupa ce secretarul de stat adjunct Kristof Altusz a afirmat, citat într-un…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international. Si uite asa aflam ca ungurii nostri, instigati de Budapesta, au ajuns agenti de influenta ai Kremlinului. Si ei se afla…

- Ambasada Romaniei la Budapesta a fost vandalizata, duminica, dupa ce mai multi membrii din Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei cu steagul secuiesc. MAE a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiar, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei Romaniei din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiari, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei României din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Atacul asupra Ambasadei Romaniei din Budapesta, prin care mai mulți extremiști maghiari au acoperit stema Romaniei, aflata pe cladire, cu un steag al Ținutului Secuiesc a fost comentata, in termeni duri, de catre europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, potrivit cronicaromana.net.“Romania…

- Uniunea Europeana trebuie sa ajute imigrantii, ”dar nu putem ajuta lumea, daca ne distrugem propriul popor", a declarat prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, intr-un interviu aparut in editia de duminica a saptamanalului german Welt am Sonntag, relateaza MTI.

- `Un nou gest provocator și agresiv la adresa Romaniei: in noaptea de 12 spre 13 ianuarie 2018, extremiștii unguri din ,,Mișcarea celor 64 de Comitate" din Ungaria, au acoperit emblema Ambasadei Romaniei de la Budapesta cu insemnul secuiesc. Nadajduiesc ca autoritațile Romaniei sa nu ramana intr-o…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- Ungurii au respins unanim asa-numitul "plan Soros" de relocare a migrantilor in Uniunea Europeana pe baza unui sistem de cote obligatorii, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Budapesta, citand rezultatele finale ale sondajului "Consultare Nationala", informeaza MTI. In…

- Ungurii au respins unanim asa-numitul "plan Soros" de relocare a migrantilor in Uniunea Europeana pe baza unui sistem de cote obligatorii, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Budapesta, citand rezultatele finale ale sondajului "Consultare Nationala", informeaza MTI. In total,…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, vineri, dupa intilnirea cu premierul landului Bavaria, Horst Seehofer, ca 2018 va fi anul restabilirii vointei populare in Europa, adaugand ca europenii nu doresc sa traiasca sub amenintarea terorismului, relateaza agentia MTI. Seehofer i-a spus sefului…

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor in statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea avuta miercuri, la Budapesta, cu omologul sau…