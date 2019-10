Stiri pe aceeasi tema

- Primarul in exercitiu al capitalei ungare Budapesta Istvan Tarlos si a recunoscut infrangerea in alegerile municipale la Budapesta in fata candidatului opozitiei de stanga Gergely Karacsony, relateaza Reuters, preluat de Agerpres. 39; 39;La nivel national, rezultatul este bun, dar la Budapesta trebuie…

- Primarul in exercitiu al capitalei ungare Budapesta Istvan Tarlos si-a recunoscut infrangerea in alegerile municipale la Budapesta in fata candidatului opozitiei de stanga Gergely Karacsony, relateaza Reuters. ''La nivel national, rezultatul este bun, dar la Budapesta trebuie sa ne gandim",…

- Partidul național-conservator al premierului Viktor Orban a fost învins duminica la alegerile locale din Budapesta de catre opoziția unita în jurul unui candidat de centru-stânga, potrivit rezultatelor parțiale, relateaza AFP. Este prima înfrângere a lui Orban în…

- Partidul national-conservator national al premierului ungar Viktor Orban a fost invins duminica in alegerile municipale la Budapesta de opozitia unita in jurul unui candidat de centru-stanga, potrivit unor rezultate partiale, relateaza AFP.Potrivit acestor rezultate in urma numararii a 62%…

- Partidul national-conservator national al premierului ungar Viktor Orban a fost invins duminica in alegerile municipale la Budapesta de opozitia unita in jurul unui candidat de centru-stanga, potrivit unor rezultate partiale, relateaza AFP. Potrivit acestor rezultate in urma numararii a 62% din buletinele…

- Opozitia ungara s-a unit cu obiectivul de a obtine o victorie in alegerile muncipale de la Budapesta, prevazute duminica, sperand sa reuseasca impotriva lui Viktor Orban ”lovitura de la Istanbul”, relateaza AFP, potrivit news.roPentru prima oara dupa un deceniu, Partidul Fidesz (nationalist-conservator)…

- Sperantele opozitiei de stanga de a detrona formatiunea guvernamentala Fidesz de la conducerea primariei capitalei Budapesta au suferit o lovitura joi, dupa scurgerea in presa a unei convorbiri inregistrate in care candidatul opozitiei la acest post, Gergely Karacsony, discuta despre disputele care…