- Alianta de guvernare Fidesz (conservator) - KDNP (crestin-democrat) este creditata cu primul loc in alegerile legislative de duminica in Ungaria, cu un scor de 43%, care i-ar aduce intre 112 si 123 de mandate din cele 199 ale viitorului parlament de la Budapesta, conform unei recente prognoze preelectorale…

- Partidul lui Dacian Ciolos va rivaliza cu USR si PNL la urmatoarele alegeri, au declarat mai multi specialisti pentru „Adevarul“, desi programul noii formatiuni este mai degraba de stanga. Miscarea Romania Impreuna are un electorat similar cu cel al principalelor formatiuni din Opozitie, cred specialistii

- „Am inteles ca avem in jur de 30.000 care s-au inscris deja pe site-ul viitorului partid si dintre care circa 17.000 spun ca isi doresc sa devina membri in momentul in care partidul va avea o existenta legala, deci ei vor primi un formular de inscriere automat dupa ce partidul va avea o existenta legala…

- Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca alianta sa de centru-dreapta ar trebui sa formeze o coalitie cu Miscarea 5 Stele (M5S) pentru a conduce noul guvern, conform La Repubblica, citata de Politico. Liderul Forza Italia i-a spus, conform rapoartelor, lui Matteo Salvini, conducatorul Ligii Nordului…

- Vicepreședintele PNL, Florin Roman, a declarat, miercuri, ca „alianța toxica PSD-ALDE” a mai dat o lovitura Consiliilor locale și județene, prin adoptarea in Parlament a OUG 90/2017, prin care președinții de CJ și primarii sunt obligați sa taie 10% din banii pentru investițiile in drumuri județene sau…

- Intr-o intalnire cu simpatizantii Jobbik desfasurata la Bekes, in sud-estul tarii, Vona a subliniat ca partidul sau este decis sa stopeze coruptia, sa solutioneze problemele din sistemul public de sanatate si sa creeze un sistem de pensii echitabil. Drept exemplu, a fost data DNA a Romaniei. El…

- Omul strazii a fost injunghiat in timpul unei altercatii si dus cu ambulanta la cel mai apropiat centru medical. Din nefericire,barbatul fara adapost nu a supravietuit si a murit la scurt timp dupa ce medicii i-au acordat primul ajutor. Conform directorului spitalului, ambulanta in care s-a aflat…

- Liviu Dragnea a caștigat. Și-a zdrobit literalmente toți adeversarii interni. La varf dispune de o noua conducere. Care va indeplini necondiționat și intocmai toate directivele lui. Din aceasta perspectiva, lucrurile sunt clare. Dar prețul acestei victorii este mare. Sa incercam sa evaluam consecințele…

- Social-democratii se reunesc, sambata, in congres extraordinar, in cadrul caruia vor fi alesi presedintele executiv, vicepresedintii si secretarul general ... The post Congres extraordinar al PSD | Partidul isi alege azi noua conducere / Dragnea: Vom proteja suveranitatea prin legi, in Parlament. Defaimarea…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, foarte probabil nu va obtine o majoritate de doua treimi din parlament la alegerile din aprilie, asa cum s-a intamplat la precedentele doua scrutine, din cauza unei co...

- "USR a contractat sistemul ROmnibus al IMAS, prin care lunar se fac anchete si analize sociologice, si putem sa va spunem rezultatele la nivelul lunii februarie. Aceste rezultate sunt pe site-ul USR detaliate, dar sunt cateva concluzii interesante dupa ce timp de un an de zile Romania a asteptat…

- Sociologul Mirel Palada interpreteaza cifrele sondajului SOCIOPOL, in care se arata o scadere abrupta a PSD-ului in sondaje. Mirel Palada arata ca aceasta scadere nu se datoreaza masurilor guvernamentale, ci jocurilor politice din interiorul PSD, dar și schimbarilor foarte dese de Guvern. Citește…

- De cand a luat puterea in Ungaria, in anul 2010, partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, a pornit un razboi total cu migrația și cu cei care o finanțeaza. Astfel, George Soros a ajuns inamicul public numarul 1, iar statul maghiar a ridicat garduri la granițe, a refuzat sa accepte cotele de…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase l-a criticat pe Traian Basescu și a sarit la gatul unioniștilor, pe care ii face ipocriți. Nastase menționeaza in acest context formațiunea Partidul "Unitații Naționale” al carui președinte de onoare este Traian Basescu. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii…

- Sprijinul alegatorilor din Ungaria pentru Fidesz (dreapta), partidul premierului Viktor Orban, a scazut la 29% in februarie fata de 32% in luna precedenta, dar formatiunea este in continuare favorita la castigarea scrutinului de pe 8 aprilie, indica un sondaj publicat miercuri, preluat de Reuters.…

- Lia Olguta Vasilescu nu se aventureaza sa dea un termen pana la care proiectul de normativ ar putea fi trimis in Parlament. Spune ca se vor respecta promisiunile din programul de guvernare, iar punctul de pensie va creste la 1.100 de lei de la 1 iulie si va ajunge la 1.775 de lei in 2020.

- Viktor Orban va candida din partea Fidesz la alegerile parlamentare care vor avea loc pe 8 aprilie iar prim-ministrul ungar va incerca sa isi asigure al treilea mandat consecutiv drept prim-ministru bazandu-se pe o retorica populista si anti-imigranti. Mai devreme luna aceasta, Orban a declarat ca opozitia…

- Partidul aflat la putere in Ungaria, Fidesz, a suferit o infrangere surprinzatoare in cadrul unor alegeri speciale in orasul Hodmezovasarhely. Rezultatul negativ vine chiar cu cateva saptamani inaintea alegerilor parlamentare, scrie The Guardian conform News.ro . viktor Orban va candida din partea Fidesz…

- Liderul Platformei Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, pune piciorul in prag și iși reitereaza poziția la o presupusa alianța PD-PPDA-PAS. Acesta spune ca PPDA are alte obiective, iar scopul primordial nu este a accede in Parlament sau de a caștiga Președinției. Țelul de baza este oferirea oamenilor…

- Coalitia Democratica din Ungaria (DK, de opozitie) a facut apel la Organizatia pentru Securitate si Cooperare din Europa (OSCE) "sa acorde o atentie speciala" voturilor pe care etnicii unguri din strainatate le vor trimite prin e-mail pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc la 8 aprilie in…

- Sondajul, facut de Insa la cererea ziarului Bild, arata ca AfD beneficiaza de o sustinere de 16% fata de SPD cu 15.5%, valoarea cea mai scazuta din istoria SPD. Alianta CDU-CSU condusa de Angela Merkel a ajuns la 32%, cu o crestere de 2.5 puncte procentuale fata de saptamana trecuta.Sondajul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar urma sa fie audiat marti la Comisia de control al SRI din Parlament. Manda preciza, saptamana trecuta, ca Tariceanu a confirmat prezenta sa la comisie, in 20 februarie, iar in 27 februarie la Comisia SRI va fi audiat George Maior, in 6 martie va fi…

- Germania este de mai multe luni bune in poziție de șpagat. Și așa va ramane pana cand se va putea forma o majoritate. O majoritate nu se poate forma decat intre Stanga și Dreapta. Nu este deloc exclus ca jertfa pentru construcția unui Guvern stabil sa fie chiar capul cancelarului german. Ceea ce…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat ca partidul de guvernamant GERB retrage de la ratificarea in parlament un tratat european pentru combaterea violentei impotriva femeilor, din cauza opozitiei puternice exprimate de grupuri religioase si politice, potrivit Reuters. Guvernul de centru-dreapta,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca nu are suficiente date pentru a spune daca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa demisioneze, dar sub nicio forma decizia aceasta nu este in Parlament. El mai spune ca prescrierea faptelor din dosarul Microsoft…

- Proiectele, prin care s-a modernizat iluminatul electric in mai multe orase, au fost implementate in perioada 2011-2015, de o companie numita Elios Innovativ Zrt, Istvan Tiborcz, ginerele lui Viktor Orban, fiind membru al consiliului de conducere al companiei, intre 2009 si 2014. OLAF a a…

- Guvernul Dancila pregatește un proiect OUG pentru ca salariile nete sa ramana la nivelul lui 2017, informeaza Antena3. Vizați de aceasta Ordonanța sunt angajații part-time, care dupa transferul contribuțiilor le-ar fi fost diminuate salariile. Actul normativ va fi introdus in ședința…

- Presedintele Klaus Iohannis este prizonierul neputincios al PSD-ului. Afirmatia ii apartine fostului ministru al Culturii, Theodor Paleologu. El spune la RFI ca seful statului ar trebui sa anunte de pe acum ca nu mai candideaza pentru un nou mandat de presedinte, pentru ca bilantul lui este „extraordinar…

- De dimineata, ministrii Guvernului Dancila au primit avize pozitive pe banda rulanta in Parlament. De la ora 15.00, premierul Viorica Dancila a prezentat programul de guvernare in fata plenului. Votul pentru investirea noului Executiv nu va fi unul cu emotii, in conditiile in care UDMR a a anuntat ca…

- Taraș-grapiș, așa s-a mișcat Romania timp de 28 de ani. In coada plutonului. Iar la putere au fost și Stanga și Dreapta. Cel mai mult Stanga. Ciuma Roșie, cum ii spun protestatarii. Dar și partidele de Dreapta au condus. Și din Parlament, și din Palatul Victoria, și de la Cotroceni. Cu același rezultat.…

- Fostul premier Mihai Tudose va prelua o alta „insarcinare politica”, in Parlament, a declarat duminica seara primarul Capitalei, Gabriela Firea, precizand ca el a avut decenta de a demisiona dupa ce i-a fost retras sprijinul politic si nu a reactionat ca Sorin Grindeanu, care „a confiscat” cladirea…

- Zilele acestea, liderul PSD Liviu Drganea va negocia intens cu UDMR cu scopul de a obtine voturile maghiarilor pentru investirea Guvernului Dancila. Desi are majoritate alaturi de ALDE, PSD ar vrea si sprijinul UDMR tocmai pentru a arata ca se bazeaza in continuare pe o majoritate solida in Parlament,…

- Presedintele Macedoniei, Gjorge Ivanov, a refuzat miercuri sa promulge o lege adoptata de Parlament, prin care albaneza ar fi devenit a doua limba oficiala a tarii, informeaza DPA. Seful statului a blocat astfel, temporar, o parte a acordului pe care se bazeaza coalitia premierului Zoran Zaev.…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 - Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui Klaus…

- Partidul condus de Calin Popescu Tariceanu vrea ca, dupa ce președintele Klaus Iohannis o va nominaliza pe Viorica Dancila pentru funcția de premier, sa aiba o discuție cu aceasta, urmand ca, inainte de votul in Parlament, sa aiba „o asumare clara din partea dansei” a prioritaților ALDE.

- Nu intram intr-o criza politica majora, cu condiția ca Mihai Tudose sa-și țina cuvantul, iar Klaus Iohannis sa-și incalce cuvantul dat. Cu aceast concluzie am incheiat analiza de ieri, 15 ianuarie a.c. Ne aflam acum la jumatatea drumului. Mihai Tudose a demisionat. Nu are importanța pentru moment…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu spune ca premierul Mihai Tudose își contrazice propriile acțiuni de pâna acum, prin anunțarea demisiei. În opinia sa, Tudose ar fi trebuit sa mearga în parlament, pentru a trece printr-o moțiune de cenzura. Renunțând la aceasta,…

- PSD stabilește un nou record, unic intr-o democrație contemporana pe plan mondial! Și-a dat joi doi premieri, in numai 6 luni! Cristian Tudor Popescu analizeaza rezultatul ședinței PSD și constata ca Liviu Dragnea a caștigat, dar cu pierderi mari.”Faptul ca PSD a ajuns la acest vot este o…

- Adrian Tutuianu a spus ca posibilitatea ca Iohannis sa respinga o noua nominalizare de premier din partea PSD este una "pe care orice om serios o ia in calcul". "Imi mentin parerea, mi-am spus-o in CEx, a fost un vot, viata va spune daca am gresit eu sau ceilalti care au avut alta opinie",…

- Liderii PSD se vor intalni in Comitetul Executiv al partidului. In ședința se intra cu un plan destul de clar: Dragnea va cere demisia lui Tudose, insa acesta se ține tare pe poziție. Surse din PSD ne-au precizat ca este foarte posibil sa se ajunga la o moțiune de cenzura impotriva lui Mihai Tudose…

- Gabriela Firea susține ca Liviu Dragnea a numit doi premieri fara sa consulte partidul. Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat, la Antena 3: ”Chiar așa s-a intamplat. Eu ma intreb cum a putut sa conduca partidul la victorie cand, in mod evident, Liviu Dragnea nu are oameni in jurul lui.…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, si partidul de opozitie LMP au criticat, vineri, declaratiile premierului roman Mihai Tudose cu privire la refuzul dialogului despre autonomia unor parti din Romania, catalogand aceste afirmatii drept ”inadmisibile”, relateaza agentia MTI.

- Ungaria va organiza alegerile parlamentare la data de 8 aprilie 2018, a anuntat, joi, Janos Ader, presedintele Ungariei, iar campania electorala va incepe cu 50 de zile inainte scrutinului, adica pe 17 februarie, relateaza agentia MTI. Scrutinul pentru alegerea noilor membri ai Parlamentului…

- Calin Popescu Tariceanu nu se implica in razboiul intern din PSD. Lasa taberele existente sa se infrunte pe parcursul acestei luni. Și este convins ca oricine va fi invingatorul, va ramane aliat in Parlament și la guvernare cu ALDE. In schimb, Tariceanu deschide un nou front. Mai necesar chiar decat…

- Alte patru partide de opozitie - MZSR (socialist), LMP (ecologist), Egyutt si DK (liberal) -, condamnate sa plateasca sume mai mici, au anuntat, de asemenea, ca refuza sa achite amenzile respective.Jobbik a primit la inceputul lunii decembrie o amenda de 2,1 milioane de euro din cauza unor…

- Oficiul de Stat pentru Audit (ASZ) din Ungaria a amendat principalul partid nationalist de opozitie, Jobbik, cu 331,66 milioane de forinti (1,29 milioane de dolari) pentru o campanie publicitara antiguvernamentala finantata de un adversar bogat al prim-ministrului Viktor Orban, relateaza luni Reuters.…

