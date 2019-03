Privind Romania, PSD ar castiga alegerile cu 29,9%. Pe locul doi se cclaseaza PNL, cu 24,4%. Comparativ cu alte sondaje, rezultatul intre cele doua partide este mai strans, dar pana la alegeri mai pot exista modificari. Pe locul trei se pozitioneaza ALDE cu 9,1%, dar aproape la egalitate cu USR, care ar avea 9.0%. Aproape tine si Pro Romania a lui Victor Ponta, care este la 7,8%. Pe locul 4 este PLUS, care are 6%. Trebuie mentionat ca USR si PLUS formeaza o alianta pentru alegerile europarlamentare si scorul va fi altul fata de sondaje. UDMR trece pragul la limita cu 5,1%, dar marea surpriza…