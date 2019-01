Stiri pe aceeasi tema

- Nu este liniște la cea mai importanta federație sportiva a Romaniei, cea de tenis, dupa ce Curtea de Apel București a refuzat sa recunoasca actuala conducere, aleasa in noiembrie 2017. Decizia instanței este definitiva. Se așteapta ca Adunarea Generala de anul trecut, in urma careia au fost aleși președintele…

- Liderul PES activists Romania, Victor Negrescu, a comentat, sambata pe Facebook, realegerea lui Sergei Stanishev, la Congresul PES de la Lisabona, in functia de presedinte al Partidului Socialistilor Europeni, precizand ca acesta este "un adevarat prieten al Romaniei si al stangii romanesti".

- Directorul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, Raul Petrescu, și-a prezentat raportul de activitate dupa primul an de mandat. RASP este o instituție subordonata Consiliului Local Ploiești care monitorizeaza prestarea serviciilor publice, administreaza stația de epurare a apelor uzate, asigura…

- Doctorul Radu Balanescu a fost reales astazi la conducerea Marii Loje Nationale din Romania, singura structura masonica regulara din tara noastra, informeaza Evenimentul Zilei. Alegerea in functia de Mare Maestru s a facut la Conventul Marii Loje. Delegatii au votat pentru Balanescu in proportie de…

- Angela Merkel a confirmat ca nu va mai candida la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU), la alegerile care vor avea loc in luna decembrie De asemenea, cancelarul german a ținut sa precizeze ca actualul ei mandat la sefia guvernului de la Berlin este ultimul, transmite agentia Reuters. „In primul…

- Al patrulea mandat al lui Mircea Rednic (56 de ani) pe banca tehnica a lui Dinamo incepe in aceasta seara, in Stefan cel Mare, cu Dunarea Calarasi (21:00), iar "Puriul" a decis sa lase in afara lotului doi dintre jucatorii pe care nu se va baza in aceasta seara.

- Procurorul Danusia Aurelia Boicean a primit un nou vot de incredere din partea sectiei de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pentru a ocupa functia de procuror sef serviciu in cadrul Serviciului Teritorial Alba Iulia al Directiei Nationale Anticoruptie. In cadrul sedintei CSM din 11 octombrie…

