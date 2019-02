Alegeri Ucraina. Tusk, discurs în ucraineană la Kiev "Luptele intestine din tarile noastre sunt cel mai bun cadou" pentru Rusia si risca "sa afecteze solidaritatea actuala intre Bruxelles si Kiev", a declarat Tusk, care este si fost premier polonez, intr-un discurs sustinut in ucraineana in parlamentul de la Kiev. Tusk i-a indemnat de asemenea pe ucraineni sa reziste "tentatiei nationalismului radical si populismului" si "sa protejeze valorile fundamentale" printre care "libertatea, drepturile omului, respectarea minoritatilor, libertatea de gandire si de exprimare".



Tusk le-a adus un omagiu celor circa 100 de ucraineni ucisi la Kiev… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ranita cu o arma de foc si alte cateva au fost ranite marti cu arma alba la Marsilia, in Franta, au anuntat pompierii, potrivit AFP. revenim cu detalii Vezi si: Toader, OUG procuror european. Sergiu Andon observa un lucru important Tariceanu, mesaj pentru Iohannis:…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a atras atentia marti ucrainenilor, in contextul apropierii unui scrutin prezidential extrem de incert, in legatura cu "populismul", "nationalismul radical" si "luptele intestine" care constituie "cel mai bun cadou" pentru Rusia, relateaza AFP.…

- Intrebat daca este intamplator faptul ca apar aceste dosare pe numele Laurei Codruța Kovesi intr-un moment extrem de important pentru fosta șefa DNA, și anume candidatura pentru funcția de procuror-șef la Parchetul European, Bogdan Chirieac susține ca aceste dosare nu sunt facute recent, insa Laura…

- NATO și Rusia au eșuat vineri în a soluționa o disputa pe tema unor noi rachete rusești despre care aliații occidentali afirma ca amenința Europa, fapt ce aduce Washingtonul mai aproape de retragerea dintr-un tratat crucial pentru controlul armamentului, relateaza The New York Times citat de Rador.…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat, luni, ca nu stie care este situatia bugetara a Romaniei si ca ea a facut tot ceea ce a putut pentru ca tara noastra sa nu piarda fonduri europene. Declarația Corinei Crețu vine in contextul in care Romania nu are bugetu adoptat…

- Mesaje dure ale liderilor principalelor grupuri politice din Parlamentul European cu ocazia prezentarii de catre Viorica Dancila a prioritatilor Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene. Presedintele grupului ALDE in Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat marti, in plenul in care…

- "Ca masura de precautie, 33 de porturi de pe litoralul nordic au fost inchise", a scris pe Twitter Centrul de operatiuni al serviciilor de salvare nationala. Locuitori si turisti au fost evacuati din zonele in care a fost data alerta, in principal in regiunile Piura si Tumbes (nordul tarii). Marea…

- Seful Guvernului a declarat, intr-o emisiune la Romania TV, ca are o relatie buna atat cu liderul PSD, cat si cu liderul ALDE, precizand ca nu este premier "in nume personal". "Cu domnul Dragnea am o relatie buna din mai multe puncte de vedere. Noi suntem un guvern politic. Suntem sustinuti…