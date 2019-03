Alegeri Ucraina. Surpriză uriașă la prezidențiale. Ce spun sondajele Zelenski a fost deja ''presedinte'',... in seria de televiziune ''Slujitorul poporului'', unde joaca rolul unui profesor de istorie ajuns subit in fruntea statului. In varsta de 41 de ani, Zelenski s-a impus ca favorit in sondaje. La fiecare sondaj, el ii devanseaza cu putin pe adversarii sai intr-un context de nemultumire a ucrainenilor in legatura cu elitele lor, considerate corupte si ineficiente. Partizanii sai vad in el un balon de oxigen pentru politica ucraineana, in timp de detractorii sai denunta un program confuz si o lipsa de experienta periculoase pentru o tara aflata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

