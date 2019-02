Stiri pe aceeasi tema

- Cu un numar record de candidati si un actor de comedie care de acum se situeaza in fruntea sondajelor, competitia electorala din Ucraina se anunta dura pentru presedintele Petro Porosenko, cu mai putin de doua luni inaintea primului tur al alegerilor prezidentiale, al caror scor pare extrem de incert,…

- Cu un numar record de candidați și un comedian în fruntea sondajelor de opinie, competiția se anunța dura pentru președintele Ucrainei, Petro Poroșencko, cu doua luni înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, relateaza AFP.Ascensiunea neașteptata a lui Vladimir Zelenskiy, un…

- Rusia nu renunța la încercarile de a-și extinde influența în fostele țari sovietice și va încerca sa profite de alegerile din Ucraina și R. Moldova pentru a le readuce în sfera sa de influența. Despre asta se spune într-un raport prezentat ieri în Senatul american…

- Autoritatile ruse au anuntat sambata ca interzic importurile din Ucraina pentru zeci de produse, printre care grau, ciocolata si bere, ca raspuns la sanctiunile economice ale Kievului impotriva Moscovei pentru presupusul sau rol in criza ucraineana, relateaza AFP."Guvernul rus a decis sa interzica…

- Relatiile tensionate intre cei doi vecini s-au tensionat si mai mult in urma unui incident, la 25 noiembrie, in care Paza de Coasta rusa a deschis focul si a imobilizat trei nave militare ucrainene pe ale caror echipaje le-a luat prizoniere in largul Peninsulei ucrainene Crimeea, anexata de Moscova…

- Intr-un mesaj postat pe Twitter, Petro Porosenko, spun ca a luat aceasta decizie pentru a-i impiedica pe rusi sa isi formeze grupuri armate de voluntari pe teritoriul Ucrainei (așa-numiții „omuleții verzi”). Este doar o ultima evolutie in acest conflict ruso-ucrainean. Joi seara, presedintele american,…

- "Avand in vedere ca navele si marinarii nu au fost returnati Ucrainei de catre Rusia, am decis ca ar fi mai bine pentru toate partile implicate sa-mi anulez intalnirea programata", a scris Trump pe Twitter. Anuntul este facut la o ora dupa ce le transmisese reporterilor ca probabil se va intalni…

- Dupa apelul presedintelui ucrainean ca NATO sa trimita nave in Marea Azov pentru a se opune Rusiei in conflictul din largul Crimeei Angela Merkel a indemnat joi Kievul la retinere, informeaza AFP. Acuzandu-l totodata pe presedintele rus Vladimir Putin de escaladarea tensiunilor, Merkel a subliniat…