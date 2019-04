Alegeri Ucraina. Acuze de fraude electorale

Actorul și comedianul Volodymyr Zelenskiy a preluat conducerea in prima runda a alegerilor prezidențiale din Ucraina, au aratat primele rezultate. Rezultatele finale urmeaza sa fie anunțate in aceasta seara. In cazul in care nimeni nu va obține o majoritate, pe 21 aprilie va avea un alt tur de scrutin cu cei doi lideri.

Votul ar putea arata ca un actor de comedie fara experiența politica ar fi favorit in fața politicienilor. Zelenskiy, care joaca rolul președintelui in serialul de televiziune Servant of the People, a fost favorit pentru a caștiga votul de duminica dand astfel o palma…