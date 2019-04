Alegeri Ucraina 2019. Ucraineni votează astăzi președintele Birourile de vot s-au deschis la ora 05.00 GMT si se vor inchide la ora 17.00 GMT, primele rezultate in urma sondajelor de la iesirea de la urne urmand sa fie anuntate imediat dupa incheierea scrutinului, iar primele rezultate partiale sunt asteptate in cursul noptii. Zelenski era creditat in ultimele sondaje cu peste 70% din intentiile de vot, cu mult peste rivalul sau, presedintele in exercitiu Petro Porosenko. Alegeri prezidențiale in Ucraina. Vor lupta impotriva corupției Alegeri prezidențiale in Ucraina. Vor lupta impotriva corupției Lentoarea luptei anticoruptie si impasul in care se afla conflictul din estul tarii i-au exasperat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aliaksandr Lukasenka, președintele Belarusului, alaturi de Vladimir Putin, președintele Federației Ruse (foto: Reuters) Moscova este convinsa ca Belarusul nu vrea sa isi piarda independenta formala dar este sigura ca daca Rusia va anexa Belarus prin forta, in aceasta republica nu ar exista rezistenta.…

- Cei doi pretendenti la functia de presedinte al Ucrainei, Petro Porosenko si Volodimir Zelenski, s-au deplasat vineri la Berlin si Paris, cu noua zile inaintea celui de-al doilea tur de scrutin, transmite AFP. In timp ce presedintele ucrainean Porosenko discuta in capitala Germaniei cu…

- Merkel s-a pronuntat pentru continuarea contactelor diplomatice in formatul Normandia (cu participarea Frantei, Germaniei, Ucrainei si Rusiei), lansat in 2014 pentru solutionarea conflictului din estul Ucrainei. "Cred ca ar trebui sa continuam lucrul in acest format", a spus ea, recunoscand totodata…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a amenintat ca va suspenda tranzitul petrolului rusesc pe teritoriul belarus, dupa ce Moscova a restrictionat importul de fructe din Belarus, pe motiv ca merele si perele exportate de Minsk ar proveni din tari membre ale Uniunii Europene, care fac obiectul…

- Nu este prima data cand ministrul de Finante al Romaniei, Eugen Teodorovici, sustine in fata celor 27 de omologi din Uniunea Europeana ca este nevoie de masuri agresive pentru a stopa exodul fortei de munca dinspre Europa de Est spre Occident, acolo unde salariile si veniturile sunt mai mari. De data…

- Presedintele chinez Xi Jinping va desfasura in perioada 21-26 martie vizite oficiale in Italia, Monaco si Franta, a anuntat luni Ministerul de Externe al Chinei, informeaza dpa preluata de Agerpres. Xi Jinping isi va incepe turneul european cu o vizita de stat in Italia, marti. Aceasta vizita…

- PES activists Romania a organizat sambata, 9 februarie 2019, la București, in contextul dezbaterilor privind viitorul Uniunii Europene, conferința internaționala „Acționeaza pentru Europa!“. „A fi un bun roman inseamna a fi pro-european. Un pro-european va milita mereu pentru ca vocea tuturor sa fie…

- Presedintele francez Emmanuel Macron ar putea avea in vedere organizarea unui referendum pentru a iesi din criza "vestelor galbene", a relatat duminica presa franceza preluata de AFP. "Potrivit apropiatilor sai, presedintele Republicii este gata sa convoace un referendum in ziua alegerilor…