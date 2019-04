Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul principalului partid de opozitie din Turcia pentru primaria orasului Istanbul, Ekrem Imamoglu (CHP), a afirmat joi ca renumararea voturilor alegerilor locale de duminica a fost partial efectuata si diferenta dintre el si candidatul partidului de guvernamant AKP, Binali Yildirim, ramane de…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), aflat la putere in Turcia, a anuntat luni ca va contesta rezultatele alegerilor locale la Ankara, unde candidatul opozitiei se situa pe primul loc, potrivit rezultatelor provizorii, transmite Reuters. Candidatii AKP, formatiunea presedintelui Recep Tayyip Erdogan,…

- Principalul partid de opozitie din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), s-a declarat invingator in alegerile locale din Ankara. Aceasta e prima victorie din Capitala asupra formatiunii politice a presedintelui Erdogan, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP). CHP a contestat…

- Rezultatele vor fi comunicate pe data de 29 martie. Probele vor incepe la ora 9,00, moment in care, in fiecare sala, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8,30. Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, din momentul in care s-a incheiat…

- SIMULARE EVALUARE 2019. Ministerul Educației Naționale organizeaza, în perioada 11 - 13 martie 2019, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), la care participa, în premiera, și elevii clasei a VII-a. Simularea se adreseaza celor…

- Turcia va avea nevoie de ajutorul Rusiei dupa planificata retragere a fortelor armate americane din Siria, a declarat joi presedintele turc Recep Tayyip Erdogan in timpul intrevederii cu omologul sau rus Vladimir Putin, informeaza dpa. "Este foarte important sa lucram impreuna in fata acestei noi evolutii"…

- Procurorul il acuza pe acest angajat consular, Metin Topuz, in special ca a colectat informatii "in scopuri de spionaj politic sau militar" si ca "a incercat sa rastoarne republica", potrivit cotidianului proguvernamental Hurriyet si televiziunii de stat TRT. In actul de acuzare pe care l-a…

