Alegeri Turcia. Doi morţi în urma unei dispute în faţa unui birou de vot O disputa a izbucnit in jurul orei 10.00 (07.00 GMT) intre doua grupuri aflate in fata unui birou de vot din orasul Puturge, din provincia Malatya, provocand moartea a doua persoane, informeaza un comunicat al guvernoratului din Malatya. Patru persoane au fost retinute, se mai mentioneaza in comunicat. Agentia privata DHA precizeaza ca cele doua victime si-au pierdut viata dupa ce s-a tras asupra lor de catre un individ care apoi a fost retinut. Dupa ce a votat la Istanbul, presedintele Recep Tayyip Erdogan s-a declarat "dezolat" si a afirmat ca a fost declansata o ancheta pentru elucidarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle este pe cale sa incalce o traditie veche de patru decenii refuzand sa nasca la spitalul londonez unde au vazut lumina zilei multi dintre membrii familiei regale, printre care si sotul fostei actrite, printul Harry, a dezvaluit publicatia The Sun, preluata de Reuters. Meghan si Harry,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se confrunta ca alegeri locale, duminica, in contextul unei crize economice, dupa o campanie menita sa evite infrangeri la Ankara sau Istanbul, relateaza AFP potrivit news.ro.Birourile de vote s-au deschis la ora 07.00 in mai multe orase din Turcia, iar…

- Suferind de o puternica inflație, Turcia a intrat în recesiune, pentru prima oara din 2009, o veste proasta pentru putere, cu trei saptamâni înainte de alegerile locale, scrie AFP.Produsul Intern Brut (PIB) s-a contractat cu 3% în trimestrul IV 2018, în cifre anualizate,…

- Arabia Saudita a numit, pentru prima data, o femeie in postul de ambasadoare in SUA, in timp ce relatiile dintre cele doua tari sunt intr-o situatie dificila din cauza cazului Khashoggi. Printesa Rima bint Bandar il va inlocui la Washington pe printul Khaled ben Salmane, frate mai mic al puternicului…

- "Circa 80 de morminte" din cimitirul evreiesc din Quatzenheim, în Alsacia (estul Franței) au fost descoperite marți profanate, a anunțat prefectura locala, citata de AFP.Pe morminte au fost desenate zvastici albastre și galbene. Un mormânt purta inscripția "Elsassisches…

- Pentru a combate o crestere semnificativa a pretului produselor alimentare, autoritatile turce au inaugurat luni propriile lor piete unde vor vinde legume ieftine direct cumparatorilor, ocolindu-i astfel pe retaileri pe care Guvernul ii acuza ca urca preturile, transmite Reuters.Cumparatorii…

- O persoana si-a pierdut viata si alte opt au fost ranite intr-un accident feroviar in care au fost implicate doua trenuri regionale vineri la circa cincizeci de kilometri de Barcelona, in nord-estul Spaniei, au anuntat serviciile de urgenta, citate de AFP preluata de Agerpres. ''Accident feroviar…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a telefonat joi omologului sau venezuelean Nicolas Maduro, fortat sa se retraga de catre opozitie si de Washington, exprimandu-si sprijinul fata de acesta, informeaza AFP, citand presedintia turca. 'Frate Maduro, tine-ti capul sus, Turcia este alaturi de tine!',…