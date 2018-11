Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Republican iși menține controlul asupra Senatului Statelor Unite, insa pare sa fie pe cale sa piarda majoritatea in Camera Reprezentanților, estimeaza presa americana, potrivit agenției de știri Reuters. Republicanii au reușit sa-și salveze majoritatea deținut in Senat, dupa victoriile…

- Președintele SUA, Donald Trump, a felicitat-o pe Nancy Pelosi, liderul opoziției din Camera Reprezentanților, in condițiile in care rezultatele parțiale indica o probabila majoritate democrata in aceasta camera, a anunțat Drew Hammill, adjunctul șefului de cabinet al lui Pelosi. Hammill a…

- Candidata democrata Gretchen Whitmer a fost aleasa in funcția de guvernator al statului Michigan, invingand candidatul republican Bill Schuette, conform estimarilor facute de experți, relateaza BBC, potrivit Mediafax.

- Democratii au obtinut marti seara primele succese in alegerile de la jumatate de mandat, ceea ce le permite sa spere la o revansa politica la doi ani dupa alegerea-soc a lui Donald Trump, cu 38 de mandate la 45 la Senat - unde majoritatea este 51 de mandate, si 85 de mandate la 99 la Camera Reprezentantilor,…

- Cetatenii americani voteaza marti pentru alegeri legislative partiale si regionale. In scrutin vor fi desemnati 35 de membri ai Senatului (din totalul de 100) si toti cei 435 de membri cu drept de vot ai Camerei Reprezentantilor. De altfel, Donald Trump s-a implicat activ in campania electorala in speranta…