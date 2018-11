Astfel, democratii au castigat locuri mai mult decat suficiente pentru a prelua controlul in Camera Reprezentantilor, dar pierzand teren in fata republicanilor in Senat si fiind intrecuti in cateva curse electorale cruciale pentru mandate de guvernator, noteaza miercuri Reuters, care desprinde cateva concluzii.



In primul rand, divizarea urban-rural este la fel de prezenta ca intotdeauna. Dupa cum se anticipa, democratii au castigat in districte suburbane in state ca Virginia si Pennsylvania. Ei au fost insa 'maturati' in competitiile pentru Senat in state predominant rurale, pierzand…