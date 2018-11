Alegeri SUA. Mihai Voicu (PNL): Care este avantajul lui Trump

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor din SUA va trece sub controlul democratilor, in timp ce republicanii presedintelui Donald Trump ar urma sa isi pastreze majoritatea in Senat, conform previziunilor transmise dupa alegerile de la mijloc de mandat de marti de posturile de televiziune CNN, Fox News si ABC, preluate…

- Partidul Republican iși menține controlul asupra Senatului Statelor Unite, insa pare sa fie pe cale sa piarda majoritatea in Camera Reprezentanților, estimeaza presa americana, potrivit agenției de știri Reuters. Republicanii au reușit sa-și salveze majoritatea deținut in Senat, dupa victoriile…

- Zeci de milioane de americani au votat marti la alegeri legislative partiale si regionale, scrutinul fiind considerat un referendum privind politicile presedintelui Donald Trump, un politician republican.

- Americanii s-au ingramadit marti sa voteze intr-un numar neasteptat de mare la sectiile de votare cu ocazia asa numitelor „alegeri la jumatate de mandat”, intr-un scrutin in care tara va decide daca politicile presedintelui Donald Trump sunte cele potrivite.

- Partidul Democrat are sanse 65% sa obțina majoritatea in Camera Reprezentanților, arata o proiectie realizata de experti ai postului de televiziune NBC News.In scrutin vor fi desemnati 35 de membri ai Senatului (din totalul de 100) si toti cei 435 de membri cu drept de vot ai Camerei Reprezentantilor.…

- Democratii au obtinut marti seara primele succese in alegerile de la jumatate de mandat, ceea ce le permite sa spere la o revansa politica la doi ani dupa alegerea-soc a lui Donald Trump, cu 38 de mandate la 45 la Senat - unde majoritatea este 51 de mandate, si 85 de mandate la 99 la Camera Reprezentantilor,…

- Partidul Democrat din Statele Unite are sanse reale de a obtine majoritatea in Camera Reprezentantilor, iar republicanii ar putea mentine controlul asupra Senatului, presedintele Donald Trump admitand ca exista riscul unui esec partial, comenteaza agentia Bloomberg si cotidianul The New York Times.