Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Robert De Niro l-a atacat din nou pe Donald Trump, vineri, 19 aprilie, in emisiunea "The Late Show With Stephen Colbert". Actorul de 75 de ani a facut o alta aluzie rautacioasa la adresa presedintelui. „Asta am spus imediat dupa ce a fost ales. Dati-i o sansa. Le acord tuturor prezumtia de…

- Presedintele american Donald Trump a evocat din nou, sambata, ideea unui al treilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, salutand relatia "excelenta" dintre ei, la sase saptamani dupa esecul intrevederii lor de la Hanoi, informeaza AFP. Aceasta serie de postari pe Twitter intervine…

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat, marti, acuzatiile in directia presei ca a relatat in mod ''partinitor'' despre ancheta privind o implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, calificand din nou media drept ''dusman al poporului'', relateaza…

- Fostul membru al Congresului din Texas, Robert ”Beto” O’Rourke, își va anunța oficial candidatura pentru cursa prezidențiala din 2020 dupa luni întregi de speculații, informeaza BBC. Democratul a declarat pentru un post TV din statul sau de origine…

- Democratii americani isi vor desemna candidatul la Casa Alba in cursul unei conventii care va avea loc in orasul Milwaukee, in iulie 2020, a anuntat luni Partidul Democrat, alegand o regiune din Midwest care i-a adus un avantaj decisiv republicanului Donald Trump in 2016, relateaza AFP preluata de…

- Omul de afaceri Tim Cook si-a modificat apelativul pe reteaua de socializare online Twitter, in "Tim (logo Apple)", o fina ironie dupa ce presedintele american Donald Trump i-a gresit numele in timpul unei intalniri care a avut loc miercuri, la Casa Alba de la Washington,

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a scris, duminica seara, intr-un mesaj postat pe un site de socializare, ca este mandra de echipa de Fed Cup a Romaniei alaturi de care a reusit sa se califice in semifinalele competitiei dupa victoria cu 3-2 in fata detinatoarei en titre a trofeului, Cehia.…

- In discursului sau cu privire la Starea Uniunii de marti, presedintele SUA, Donald Trump, a facut diverse afirmatii false, inselatoare sau exagerate, potrivit sistemelor de verificare a informatiilor (Fact Check) din mass-media americana, relateaza miercuri EFE, conform agerpres.ro. Astfel,…