- Astfel, democratii au castigat locuri mai mult decat suficiente pentru a prelua controlul in Camera Reprezentantilor, dar pierzand teren in fata republicanilor in Senat si fiind intrecuti in cateva curse electorale cruciale pentru mandate de guvernator, noteaza miercuri Reuters, care desprinde cateva…

- Candidatul democrat Beto O’Rourke a pierdut lupta dificila împotriva lui Ted Cruz pentru mandatul de senator al statului Texas, dar suporterii sai cred ca noul star al politicii are șanse sa fie omul care îl va învinge pe Donald Trump

- Femeile americane si-au sporit sprijinul in favoarea candidatilor democrati la Camera Reprezentantilor, furnizand, dupa cum se anticipa, voturile necesare pentru ca Partidul Democrat sa preia controlul asupra acestei camere a Congresului Statelor Unite, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos realizat…

- Alegeri SUA 2018. Rezultate partiale. Presedintele Donald Trump a felicitat-o pe Nancy Pelosi, liderul opozitiei din Camera Reprezentantilor, in conditiile in care rezultatele partiale indica o probabila majoritate democrata in aceasta camera, a anuntat adjunctul sefului de cabinet al lui Pelosi.…

- Partidul Republican iși menține controlul asupra Senatului Statelor Unite, insa pare sa fie pe cale sa piarda majoritatea in Camera Reprezentanților, estimeaza presa americana, potrivit agenției de știri Reuters. Republicanii au reușit sa-și salveze majoritatea deținut in Senat, dupa victoriile…

- Americanii asteapta cu sufletul la gura rezultatele alegerilor partiale pentru Congres. Potrivit informatii preliminare, republicanii isi vor mentine controlul asupra Senatului, cu 52 de mandate.Pe de alta partea, Partidul Democrat va domina Camera Reprezentantilor.

- Senatul Statelor Unite s-a pronuntat vineri, in cadrul unui vot preliminar, in favoarea numirii la Curtea Suprema de Justitie a judecatorului Brett Kavanaugh, acuzat de o agresiune comisa in anii 1980. Votul a fost un test de sustinere inaintea procedurii definitive, programata sambata.…