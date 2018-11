Stiri pe aceeasi tema

- La doi ani dupa seara lui 8 noiembrie 2016 care l-a propulsat, spre surpriza generala, pe miliardarul din New York la Casa Alba, democratii spera sa-si ia o revansa politica, cel putin partiala, inainte de 2020, anul viitoarelor alegeri prezidentiale. Donald Trump a facut campanie pana in…

- In timpul unei sesiuni Reddit de ,,intreaba-ma orice", senatorul de Vermont, Bernie Sanders, a discutat despre problema arzatoare a relațiilor SUA cu Arabia Saudita, cerand administrației Trump sa iasa din Yemen, relateaza inquisitr .

- Milioane de americani nu vor putea vota marti, in cadrul unor alegeri cruciale la mijloc de mandat, din cauza unor reguli electorale stabilite in statul lor, care exclud de facto minoritatile de culoare, hispanice sau amerindiene, in detrimentul democratilor, relateaza luni AFP. Astfel, in statul Florida,…

- Uraganul Michael a lovit zona de coasta din nord-vestul Floridei miercurea trecuta, cu vanturi sustinute de pana la 250 km pe ora si case distruse. Una dintre cele mai puternice furtuni care a lovit vreodata zona continentala a Statelor Unite a ucis 20 de persoane in Florida, cinci in Virginia, trei…

- Cand ochiul uraganului Michael a trecut exact prin Mexico Beach, din Florida, a redus intreg orașul de la malul mari intr-o gramada de moloz. Imaginile din satelit surprinse de Administrația Naționala Oceanica și Atmosferica din Statele Unite (NOAA) arata dezastrul lasat in urma de furtuna. Aceste imagini…

- Michael, a carui intensificare rapida in nordul Golfului Mexic i-a luat prin surprindere pe specialisti, a ajuns pe uscat miercuri langa Mexico Beach, la 32 de km sud-est de Panama City, Florida, cu rafale de vant de pana la 249 de km/h. Acest uragan de categoria a patra (pe scara cu cinci trepte Saffir-Simpson)…

- Uraganul Michael, care a lovit cu toata forta nord-vestul Floridei, provocand cel putin decesul unei persoane, isi continua miercuri seara (ora locala) cursa sa devastatoare in Georgia vecina, transmite AFP preluata de Agerpres. Oficiali din comitatul Gadsden, Florida, au semnalat agentiei…

- Claire Wineland, o personalitate a platformei YouTube a murit la doar 21 de ani, dupa ce a suferit un transplant de plamani. Claire a devenit un model pentru tanara generație, prin discursurile sale motivaționale și postarile pe rețelele sociale. In ultima sa postare, ea le-a mulțumit medicilor pentru…